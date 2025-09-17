¡Ni tan rivales! André-Pierre Gignac habría invitado a comer a un alto directivo de Rayados de Monterrey, pero todo tiene un porqué y a continuación explicamos el motivo que llevó a la máxima figura de Club Tigres a la mesa del “enemigo”.

André-Pierre Gignac no llegará a Rayados de Monterrey ni mucho menos, el delantero francés está muy comprometido con Club Tigres, pero su retiro se acerca cada vez más, por lo que es primordial que comience su preparación desde otras áreas.

En este contexto, se habría citado con un directivo de Rayados de Monterrey para aprender de él. Sí, así como lo leen. André-Pierre Gignac apunta a la presidencia del Club Tigres y ya ha comenzado su preparación para tomar un nuevo rol en su carrera.

Después del retiro, Gignac apunta a la presidencia de Club Tigres

Para nadie es un secreto que los días de André-Pierre Gignac con la camiseta de Club Tigres están por terminar, el delantero francés cada vez tiene menos minutos en la cancha y se dice que su siguiente paso será asumir la presidencia del equipo regiomontano.

De acuerdo a información de Willie González, Gignac ya trabaja en el siguiente paso en su carrera y en busca de una preparación óptima se citó con un directivo de Rayados de Monterrey para conocer cómo se opera desde las oficinas.

“Un directivo de Monterrey recibió una invitación de Gignac para ir a comer para que le explicara cómo se mueve el tema y para que le de tips, a lo mejor ya le prometieron que va a ser el nuevo presidente (de Tigres)”, señaló la fuente mencionada.

¿Cuándo volverá a jugar Club Tigres en la Liga MX?

Sin André-Pierre Gignac por una nueva lesión, Club Tigres viajará a la Perla Tapatía para enfrentar a Chivas en el duelo pendiente de la Jornada 1.

“Informamos a nuestra afición que André-Pierre Gignac presenta un golpe en la rodilla derecha, por lo que su reincorporación al trabajo grupal quedará sujeta a su evolución”, informó Club Tigres a través de una breve publicación en redes sociales.

El encuentro Chivas vs Tigres se disputará hoy miércoles 17 de septiembre en la cancha del Estadio Akron.

Partido: Chivas vs Tigres

Fecha: Miércoles 17 de septiembre

Hora: 7:05 p.m. (tiempo del centro de México)

Sede: Estadio Akron

Transmisión: Amazon Prime