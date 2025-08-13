La llegada de Allan Saint-Maximin a la Liga MX ha causado un sinfín de comentarios, pero uno de los que ha causado más polémica viene desde la Ligue 1.

A través de sus redes sociales, la Ligue 1 hizo una comparación directa entres Allan Saint-Maximin y André-Pierre Gignac, delantero francés de Club Tigres.

Esto de inmediato generó toda una controversia en las plataformas digitales, ya que varios consideran a Gignac como un histórico de la Liga MX.

Ligue 1 desata la polémica al comparar a Saint-Maximin con Gignac

Luego de que el Club América hiciera oficial la llegada de Allan Saint-Maximin a la Liga MX, la Ligue 1 sorprendió con un posteo en sus redes sociales.

A través de su cuenta en español, la Ligue 1 comentó: “México y Francia, un solo corazón“, acompañando el texto con un par de fotos de Allan Saint-Maximin y André-Pierre Gignac.

La publicación destacó el paso de Saint-Maximin y Gignac en la Ligue 1 antes de llegar al futbol mexicano con dos de los equipo más destacados de la Liga MX.

Sin embargo, la publicación no fue tomada muy bien por todos y varios usuarios destacaron que no había punto de comparación entre ambos futbolistas.

Mientras Gignac es considerado una leyenda de Club Tigres y uno de los mejores extranjeros en la historia de la Liga MX, Saint-Maximin aún no ha jugado ni siquiera su primer partido con las Águilas.

¿Cuándo podría debutar Allan Saint-Maximin en la Liga MX?

A tan solo unas horas de que se hiciera oficial su fichaje con el Club América, varios aficionados se preguntan cuándo podría hacer su debut en la Liga MX.

De acuerdo con diversos reportes, el Club América no quiere apresurar las cosas y evaluarán las condiciones en las que ha llegado Allan Saint-Maximin.

Aunque podría hacer el viaje con el equipo a Monterrey para enfrentar la jornada 5, se ve poco probable que pueda tener minutos ante Club Tigres.

Tomando en cuenta esto, el debut del jugador francés podría darse hasta la jornada 6 en la que América visitará a Atlas FC en la cancha del Estadio Jalisco.