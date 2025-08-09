Tigres regresó a la actividad de la Liga MX al enfrentar a Puebla en el arranque de la Jornada 4, partido que sirvió para que Gignac consiguiera un nuevo récord.

Gignac ya escribió su nombre dentro de la lista de mejores extranjeros en la historia de la Liga MX pero lo del delantero de los Tigres va más allá del futbol mexicano.

El “Bomboro” ahora hace historia del futbol mundial al meterse al top 3 de máximos goleadores franceses, aquí te contamos el nuevo récord del delantero felino.

¡Récord de locura! Gignac volvió a anotar y ya es el tercer máximo goleador francés en la historia del futbol

Gignac anotó el último tanto en la goleada de Tigres de 7-0 sobre Puebla por la vía de penal, un gol que le sirvió para convertirse en el tercer máximo goleador francés en la historia del futbol.

Con el gol ante Puebla, Gignac llegó a la cifra de 365 anotaciones en toda su carrera tanto a nivel clubes como de selección, una cantidad con la que se convirtió en el máximo tercer goleador francés.

El delantero de los Tigres está solo por debajo de Karim Benzema que lleva 495 y Thierry Henry con 411 goles, mientras que el cuarto lugar lo ocupa Roger Courtois con 364.

Total de goles de Gignac en su carrera:

220 con Tigres

77 con el Marsella

42 con Toulouse

11 con el FC Lorient

8 con el Pau FC

7 con la Selección de Francia

Gignac rompe sequía goleadora de 9 meses con Tigres

Además del récord que alcanzó Gignac con el gol que anotó en el Tigres vs Puebla también ese tanto le sirvió para romper sequía goleadora con el cuadro felino.

Y es que los últimos torneo el francés ha padecido con las lesiones por lo que no había notado con Tigres desde noviembre de 2024, es decir 9 meses de sequía goleadora.

Su último tanto había sido el 6 de noviembre del 2024 cuando enfrentaron a Toluca en la Jornada 16 del Apertura 2024 y en el Clausura 2025 solo registró 78 minutos en total.