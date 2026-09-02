Armando Hormiga González anotó este miércoles 2 de septiembre su primer gol en el futbol europeo con el Olympiacos de Grecia.
Hormiga arrancó de titular y jugó 80 minutos, anotando gol y dando su primera asistencia en el triunfo del Olympiacos en la Copa de Grecia sobre el AEL.
Así fue su primer gol de Hormiga González con el Olympiacos de Grecia
Hormiga González, ex delantero de Chivas, apareció dentro del área y conectó un cabezazo para mandar el balón al fondo de las redes rivales.
Corría el minuto 34 del partido, justo el mismo número que usa Hormiga González, cuando cayó su primer gol europeo con el Olympiacos.
Antes, González estrelló un balón en el travesaño durante su debut, y este miércoles ya había desperdiciando una ocasión clarísima para anotar. La tercera oportunidad fue la vencida.
Hormiga González da su primera asistencia con Olympiacos
Olympiacos de Grecia definió el partido a su favor en el segundo tiempo con tres tantos más, y en uno de ellos, Hormiga González dio su primera asistencia de gol en el Olympicos.
Se jugaba el minuto 54 cuando el marcador ya iba 2-0 a favor del Olympiacos, entonces Hormiga González bajó de cabeza un balón a la llegada de Bruno, quien anotó el 3-0.
Olympiacos terminó ganando el partido con marcador de 4-0.
Olympiacos juega la Copa de Grecia ante el AEL
El primer gol de Hormiga González con el Olympiacos de Grecia, cayó en el primer partido de la Copa de Grecia ante el AEL.
Olympiacos debutó como visitante en la cancha del AEL en la Copa de Grecia, y volverá a jugar en ese torneo el miércoles 9 de septiembre ante el Volos New Football Club.