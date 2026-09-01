América, líder invicto en el Apertura 2026, vuelve a mirar hacia España en busca de refuerzos, y el fichaje de Carlos Álvarez parece cerca de concretarse.

Según reporte de SER Deportivos Valencia, la directiva del América esta por cerrar la compra de Carlos Álvarez a cambio de más de 180 millones de pesos.

El mediocampista español firmaría por tres temporadas en busca de emular lo hecho en el América por su compatriota Álvaro Fidalgo.

¿Quién es el posible refuerzo del América Carlos Álvarez?

El español Carlos Álvarez tiene 23 años, se formó en el Sevilla y acumula 100 partidos oficiales con el Levante.

Con 14 goles y 14 asistencias, Álvarez ocupa un lugar especial en la historia del conjunto valenciano, luego de marcar al minuto 97 el gol que selló el ascenso del equipo a la Primera División.

La fórmula española que busca replicar el América

La comparación de la posible llegada de Carlos Álvarez con Álvaro Fidalgo no significa que sean futbolistas idénticos ni garantiza el mismo resultado, pero es una fórmula exitosa que busca replicar el América.

La fórmula es la de un mediocampista español joven, técnico, con hambre y todavía lejos de alcanzar su techo.

Fidalgo llegó a México sin cartel de estrella y terminó convertido en referente. América parece buscar nuevamente al futbolista que todavía no cuesta como figura, pero puede convertirse en una.