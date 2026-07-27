Tres taekwondoínes pusieron el nombre de México en alto en diferentes categorías de taekwondo en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026. Y ellos son:

Zaid Yael Pérez Rosas: medalla de oro en la categoría -58 kilos contra Johel Díaz de Venezuela

de Venezuela Daniela Souza: medalla de oro en la categoría -49 kilos contra Andrea Ramírez de Colombia

Nadia Ferreira Quirino: medalla de oro en la categoría -53 kilos contra Marlyn Pérez de Cuba

México en el medallero de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026

México se colocó en el primer lugar del medallero de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026 gracias a un sólido arranque en diversas disciplinas deportivas.

De acuerdo con el corte de resultados de la tarde de este 26 de julio, la delegación mexicana suma 43 medallas, distribuidas en:

16 de oro

15 de plata

12 de bronce

Las preseas obtenidas en natación en aguas abiertas, tiro con arco, remo, taekwondo, patinaje artístico y bádminton impulsaron al representativo nacional hasta la cima de la clasificación general.

Medallero de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026 (Conade)

Con ese desempeño, México supera momentáneamente a Colombia, Cuba, Venezuela y Guatemala, países que completan los primeros lugares del medallero.

El inicio de la delegación mexicana confirma el protagonismo que ha mantenido históricamente en la justa regional, considerada una de las competencias más importantes del ciclo olímpico.

Las actividades continuarán durante los próximos días con nuevas oportunidades para ampliar la cosecha de preseas en distintas disciplinas individuales y por equipos.

La representación nacional buscará mantener el liderato del medallero y consolidar su ventaja conforme avance el programa oficial de competencias en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026.