La Selección Española Femenil se encuentra en el punto crucial de la Nations League, pero una mala noticia llegó a su concentración, pues su estrella, y del FC Barcelona, se fracturó y estará hasta 4 meses de baja.

El FC Barcelona y la Selección de España sufrirán una terrible baja, si no es que la mayor, pues la ganadora del Balón de Oro, Atiana Bonmatí, no podrá disputar la final de la Nations League Femenil.

Veamos hasta qué partidos podría regresar Bonmatí y si tendrá que someterse a una cirugía por su fractura. Por lo pronto, no estará en el de España vs Alemania el 2 de diciembre.

Estrella de la Selección de España y FC Barcelona sufre fractura; se podría perder hasta 4 meses

Como vimos, la máxima estrella de la Selección de España y del FC Barcelona, Aitana Bonmatí, sufrió una fractura que la dejará fuera hasta por 4 meses.

Resulta que Aitana Bonmatí se encontraba entrenando con la Selección Española Femenil, terminó y sintió un dolor en el tobillo. Lo que parecía algo leve, se convirtió en una fractura en el peroné. Los estudios fueron determinantes y no podrá jugar la Final de la Nations League.

Viajó a Barcelona para continuar su tratamiento. Aunque, por lo menos hay una buena noticia: no va a necesitar cirugía, y solo tendrá que realizar un tratamiento conservador.

El entrenador de España, seguramente utilizará a Vicky López para sustituir a la balón de oro, o a la jugadora de Tigres, Jenni Hermoso.

🔴 𝗢𝗙𝗜𝗖𝗜𝗔𝗟 | Aitana Bonmatí causa baja por lesión en la concentración de la @sefutbolfem



La centrocampista azulgrana viajará a Barcelona para comenzar su proceso de recuperación.



🔗 https://t.co/biH7eTXgB3.#UWNL | #JugarLucharYGanar pic.twitter.com/6VdyxJW5zm — Selección Española Femenina de Fútbol (@SEFutbolFem) November 30, 2025

¿Cuándo podría regresar Aitana Bonmatí con el FC Barcelona?

La recuperación de Aitana Bonmatí puede variar, pues una fractura en el peroné no es nada fácil. Pero como vimos que no necesita operación, puede que regrese en 4 meses o menos con el FC Barcelona.

De esta forma, Aitana Bonmatí estaría lista para los cuartos de final de la Champions League, que se va a celebrar en marzo de y abril del 2026.