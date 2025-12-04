Betis vs FC Barcelona se enfrentan en la Jornada 15 de LaLiga. Conoce en esta nota la fecha, horario y dónde ver el partido del equipo culé.

El FC Barcelona defenderá la cima de LaLiga en la cancha del Betis, un partido complicado para el equipo blaugrana.

Partido: Betis vs FC Barcelona

Fase: Jornada 15 de LaLiga

Fecha: Sábado 6 de diciembre de 2025

Horario: 11:30 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Benito Villamarín

Transmisión: SKY Sports

Betis vs FC Barcelona: Fecha para ver el partido de la Jornada 15 de LaLiga

Betis recibe al FC Barcelona en la Jornada 15 de LaLiga, partido programado para jugarse el sábado 6 de diciembre de 2025.

Betis vs FC Barcelona: Horario para ver el partido de la Jornada 15 de LaLiga

A las 11:30horas, tiempo del centro de México, inicia el partido Betis vs FC Barcelona, en la continuación de la Jornada 15 de LaLiga.

Betis vs FC Barcelona: Canal para ver el partido de la Jornada 15 de LaLiga

La plataforma SKY Sports transmitirá el partido Betis vs FC Barcelona, el sábado 6 de diciembre.

¿Cómo llega el FC Barcelona a la Jornada 15 de LaLiga?

El FC Barcelona venció 3-1 al equipo Alavés en la Jornada 14 de LaLiga, para mantenerse en la cima de la competencia.

Con la victoria, el FC Barcelona llegó a 37 puntos en LaLiga, uno más que el sublíder Real Madrid.

Después del partido contra Betis, el FC Barcelona enfrentará en la Jornada 6 de la Champions League al Frankfurt.

¿Cómo quedó Betis en la Jornada 14 de LaLiga?

Betis, rival del FC Barcelona en la Jornada 15 de LaLiga, enfrentó a Sevilla en su Clásico del torneo, partido que ganó con marcador de 2-0.

Los tres puntos ganados como visitante, le sirvieron al Betis para llegar a 24 puntos en el lugar 5 de la tabla de posiciones.

Se espera un partido complicado para el FC Barcelona, que parte como favorito para ganar en la cancha del Betis.