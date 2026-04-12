Alberto del Río, conocido como “El Patrón”, fue puesto en libertad el 11 de abril de 2026 al cumplir con un pago de un millón de pesos, tras haber sido acusado por violencia familiar y agresión física.

Según los reportes preliminares, el proceso dio un giro para Alberto del Río después de que la víctima, su esposa Mary Carmen Rodríguez, le concediera el perdón, lo que facilitó llegar a un acuerdo.

Alberto del Río queda en prisión preventiva por violencia familiar (Agencia México)

De este modo, el luchador potosino pudo dejar el Centro de Reinserción Social de La Pila, en San Luis Potosí, después de presentarse ante un juez de control y cumplir con el pago de un millón de pesos.

Alberto del Río asistirá a terapia para agresores tras quedar en libertad condicional

Alberto del Río fue vinculado a proceso por violencia familiar agravada tras ser acusado de agredir físicamente a su esposa Mary Carmen Rodríguez en un predio de San Luis Potosí.

Sin embargo, el juez Paulo César Ramiro Zúñiga concedió la libertad condicional a Alberto del Río después de que este aceptara su responsabilidad en las agresiones ocurridas el 6 de abril.

Aunque el proceso continúa su curso, el luchador no permanecerá en prisión, lo que significa que:

Deberá asistir a terapias de rehabilitación para agresores

Evitar cualquier contacto con la víctima

Cubrir la reparación del daño

Según reportes, en la audiencia, que duró alrededor de tres horas, Alberto del Río mostró arrepentimiento y aceptó cumplir con medidas impuestas por la autoridad, lo que incluyó el pago de un millón de pesos.

Del Río en todo lo alto del ring. (JORGE MARTINEZ / Mexsport)

Alberto del Río provocó lesiones en rostro y brazos a su esposa

La agresión ocurrió en el domicilio de Alberto del Río, donde la víctima llamó al 911 para pedir auxilio; al llegar, la Guardia Civil encontró lesiones visibles en su rostro y brazos.

Tras esto, la Fiscalía General del Estado abrió una carpeta por violencia familiar reiterada, un delito que se castiga con hasta siete años de prisión.