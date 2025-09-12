Real Sociedad vs Real Madrid se enfrentan en la Jornada 4 de LaLiga; te damos el pronóstico y las posibles alineaciones del partido.

El partido Real Sociedad vs Real Madrid es uno de los más interesantes de la Jornada 4 de LaLiga, en la que los Merengues se juegan el invicto en el torneo.

Real Sociedad vs Real Madrid: Pronóstico del partido de la Jornada 4 de LaLiga

Siete puntos separan a Real Madrid de la Real Sociedad, situación que lo hace favorito para ganar en la Jornada 4 de LaLiga; y el pronóstico es que ganará con marcador de 3-1.

Real Sociedad vs Real Madrid: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 4 de LaLiga

Real Sociedad busca dar la sorpresa de la Jornada 4 de LaLiga venciendo al Real Madrid, con esta posible alineación.

Remiro Aramburu Zubeldia Jon Martín Aihen Gorrotxategi Marín Brais Méndez Kubo Barrenetxea Oyarzabal

Real Madrid pondrá esta posible alineación en la cancha de la Real Sociedad, en la Jornada 4 de LaLiga.

Thibaut Courtois Trent Alexander-Arnold Éder Militão Dean Huijsen Álvaro Carreras Aurélien Tchouaméni Federico Valverde Arda Güler Rodrygo Vinícius Júnior Kylian Mbappé

Real Sociedad vs Real Madrid: Hora y canal para ver el partido de la Jornada 4 de LaLiga

Real Sociedad vs Real Madrid se miden en la Jornada 4 de LaLiga, en partido que inicia a las 8:15 horas, tiempo del centro de México.

La señal de SKY Sports transmitirá el partido Real Sociedad vs Real Madrid, en la Jornada 4 de LaLiga.

Partido: Real Sociedad vs Real Madrid

Fase: Jornada 4 de LaLiga

Fecha: Sábado 13 de septiembre de 2025

Horario: 8:15 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio de Anoeta

Transmisión: SKY Sports

¿Cómo llegan Real Madrid y Real Sociedad a la Jornada 4 de LaLiga?

El Real Madrid ha tenido un buen arranque en LaLiga, ya que sumó tres victorias en el mismo número de partidos disputados.

Real Madrid recibió a Mallorca en la Jornada 3 de LaLiga, partido que terminó 2-1 a favor de los Merengues.

Con 9 puntos, el Real Madrid de Xabi Alonso es el líder de LaLiga, seguido por el Athletic, Villarreal y FC Barcelona.

La Real Sociedad, rival del Real Madrid en la Jornada 4 de LaLiga, no ha tenido el mejor inicio de temporada, pero intentará derrotar al equipo merengue.

En la Jornada 3 de LaLiga, la Real Sociedad perdió 0-1 en la cancha del recién ascendido, Real Oviedo.

Con apenas dos puntos en su cuenta, la Real Sociedad ocupa el lugar 16 con apenas dos unidades, por lo que un triunfo sobre Real Madrid, le caería muy bien en todos sentidos.