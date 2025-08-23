Un futbolista mexicano podría tener futuro en Real Madrid. Y es que en España hay un joven que ha llamado la atención del cuadro merengue que le ha dado seguimiento puntual con la intención de sumarlo a sus filas proveniente de Leganés, aunque de momento no han ejecutado esa posibilidad.

Se trata de Íñigo Borgio, delantero mexicano de 17 años que, según diferentes reportes, ha llamado poderosamente la atención de Real Madrid, escuadra que ha puesto ojeadores a seguirlo de cerca y de los cuales ha recibido una retroalimentación interesante que los llevaría a considerar contratarlo.

Es importante mencionar que Real Madrid contempló realizar la compra de Íñigo Borgio a Leganés este mismo periodo de transferencias, pero habrían preferido dejarlo en su actual club con la finalidad de que siga desarrollándose con miras a la posibilidad de una futura compra.

¿Quién ese Íñigo Borgio, el mexicano que le interesa a Real Madrid?

Íñigo Borgio es un futbolista que ha tenido todo su proceso formativo en España y actualmente se encuentra con el equipo juvenil A de Leganés, donde su rendimiento ya lo ha llevado a ser convocado por la Selección Mexicana Sub-17, además de ser seguido con un particular interés por Real Madrid.

Cabe mencionar que la evolución de Íñigo Borgio en Leganés le ha permitido escalar categorías y jugar una más adelantada a la que le corresponde, por lo que estará en División de Honor, a la espera de que sus actuaciones sean igual de buenas que en los equipos anteriores donde militó y desde donde atrajo a Real Madrid.

Dentro de las condiciones más destacadas de Borgio se encuentran la potencia al jugar pegado a la banda, su buen remate dentro del área, condiciones físicas notables, así como facilidad para tomar decisiones adecuadas de tres cuartos de cancha hacia adelante.

Íñigo Borgio apunta al Mundial Sub-17 con México

Es importante mencionar que Íñigo Borgio es uno de los jugadores que apuntan a jugar el Mundial Sub-17 con México que se llevará a cabo el siguiente mes de noviembre en Qatar y ahora que se ha recuperado de las lesiones que lo aquejaban, se encuentra listo para jugar con Leganés.

Todo apunta a que Íñigo Borgio será parte de los elegidos por el director técnico Carlos Cariño para ir con México al Mundial Sub-17 toda vez que ya lo conoce, lo ha incluido en otras convocatorias y ha echado mano de él en otras competencias internacionales.

De tal forma, Íñigo Borgio busca seguir con la escalada en su formación y carrera como futbolista a la espera de que las puertas tanto de la Selección Mexicana mayor como de Real Madrid se pue puedan abrir en algún momento.