Se ha desatado un escándalo en España, pues medios acusan a Carlo Ancelotti de favorecer al Real Madrid y perjudicar al FC Barcelona derivado de su última convocatoria como DT de Brasil.

Ya porta la casaca verdeamarela, pero no deja de pensar en el Real Madrid, o al menos es lo que se dice desde España, pues han criticado fuertemente a Carlo Ancelotti luego de lanzar su convocatoria con Brasil para la Fecha FIFA de septiembre.

Pero empecemos por dar contexto, Carleto no convocó a Militao, Vinicius, Rodrygo y Endrick, jugadores del Real Madrid, pero sí llamó a Raphinha, figura del FC Barcelona, para los duelos ante Chile y Bolivia de las Eliminatorias de Conmebol rumbo a la Copa del Mundo 2026.

Brasil ya estaba clasificado a la Copa del Mundo desde el parón de selecciones pasado, por lo que no se jugaba nada en la Jornada 17 y 18 de las Eliminatorias de Conmebol.

Critican a Carlo Ancelotti, DT de Brasil, por dar descanso a figuras del Real Madrid

Carlo Ancelotti no convocó a Militao, Vinicius, Rodrygo y Endrick, jugadores del Real Madrid, en su reciente convocatoria como DT de Brasil. Sin embargo, sí llamó a Raphinha, extremo del FC Barcelona y le hizo jugar 79 minutos ante Chile.

“La idea de esta convocatoria es conocer a jugadores que aún no conozco. Aunque los conozco a nivel técnico quiero conocer a otros que pueden ayudar a hacer las cosas bien en la selección”, explicó Carlo Ancelotti tras su cuestionable convocatoria.

Raphinha disputó 79 minutos del duelo ante Chile, registró 57 toques, tuvo una precisión de pases del 83 por ciento, un disparo a puerta, tres disparos bloqueados, dos regates completados, ganó un duelo aéreo y recibió una falta.

Brasil ganó, sin complicaciones, por marcador de 3-0 a Chile, selección que ya había quedado eliminada de la justa.

GOLAAAAAÇO DO BRASIL!



Que jogada! João Pedro mete um passe açucarado, Douglas Santos acha Raphinha, o goleiro até tenta salvar… mas na sobra, Estêvão mete uma puxeta insana na pequena área!



🇧🇷 1-0 🇨🇱



ISSO É BRASIL! 🇧🇷



— brasil (@CBF_Futebol) September 5, 2025

¿Cuándo volverá a jugar la Selección de Brasil de Carlo Ancelotti?

Luego del triunfo por 3-0 sobre Chile, la Selección de Brasil de Carlo Ancelotti se prepara para encarar el duelo ante Bolivia en el Estadio Municipal De El Alto.

Bolivia se juega su pase al repechaje del Mundial 2026, por lo que no será un rival nada fácil para la Selección de Brasil, que además llegará con la confianza de saberse clasificada a la esperada justa.