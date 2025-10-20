Argentina se quedó con las ganas de ganar el Mundial Sub-20 y perdió por 2-0 la final en contra de Marruecos. La Albiceleste fue ampliamente superada a lo largo de los 90 minutos, por lo que, al término del partido, sus jugadores se mostraron desencajados, cosa que, al parecer, los fans mexicanos disfrutaron toda vez que se burlaron en redes sociales de los sudamericanos.

Y es que cuando Argentina eliminó a México en la ronda de cuartos de final, surgieron videos de los jugadores burlándose del Tricolor al abandonar el Estadio Nacional en Santiago de Chile. En aquel momento, los argentinos fueron vistos con la canción de El Chavo del 8, es por eso que ahora los fans mexicanos recordaron ese hecho al terminar la final del Mundial Sub-20.

Además, los mismos juveniles de Argentina se burlaron de Colombia al grabarse en su vestidor con una canción muy representativa de la escuadra cafetalera, pero ahora, no pudieron celebrar debido a que la copa no se irá con ellos de regreso a Buenos Aires.

Las burlas de los aficionados mexicanos por la derrota de Argentina

Tan pronto los medios de comunicación en Argentina publicaron la derrota de la Albiceleste en la final del Mundial Sub-20, los aficionados mexicanos no perdieron tiempo para dejar sus burlas por lo sucedido y varios de ellos recordaron el incidente con la bocina en la que pusieron a todo volumen la canción de El Chavo del 8.

“¿Ahora no van a bailar? ¿No van a poner la del Chavo del 8?”, “ahora si canten ‘mami, prendé la tele que juega la Sele…’ pero no me preguntes el resultado, que fue sin querer queriendo”, “Mejor el Chavo del 8 le ganó a Marruecos”, “¿Hoy no hay burlas del chavo del ocho o de Colombia? ¡Ups!”, fueron algunas de las burlas de los aficionados mexicanos por la derrota de Argentina.

Incluso, fans de Colombia también se sumaron a las burlas contra los argentinos luego del hecho ya mencionado en la ronda de semifinales. Sin duda, seguidores de las dos nacionalidades dejaron claro que querían que Argentina fuera derrotada en la final del Mundial Sub-20.

Ahora no van a bailar? No van a poner la del Chavo del 8? — O M A R (@omardgz) October 20, 2025

Marruecos campeón del mundo por primera vez

El otro lado de la moneda en esta final del Mundial Sub-20 estuvo con Marruecos toda vez que por primera vez se coronaron como campeón del mundo independientemente de la categoría. Dicho esto, fue una jornada histórica para el futbol de aquel país.

La relevancia de esta final del Mundial Sub-20 fue tal que cientos de aficionados viajaron desde Marruecos a Chile para presenciarla y celebrar junto a sus juveniles el título de campeón del mundo que obtuvieron por primera vez.

Así, la conclusión del Mundial Sub-20 arrojó dos imágenes contrastantes, pero de igual peso para los aficionados que estuvieron al pendiente de los dos mejores equipos de la competencia.