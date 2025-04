Lionel Messi es reconocido y admirado por casi todo el mundo. Hay países en los que ha generado mucha polémica, uno de ellos es México.

Puede ser que Lionel Messi no sea muy querido en México por sus partidos contra la Selección Mexicana, aunque también ha dejado varias polémicas.

Y es que el argentino le ha anotado la Selección Mexicana desde que era muy joven. Por ejemplo, en la Copa América 2007, le hizo un golazo a Oswaldo Sánchez de sombrerito.

También se debe decir que los jugadores albicelestes tienen una fama de ser soberbios y burlones cuando ganan, el Dibu Martínez es uno de ellos.

⁠“No existe comparación entre Argentina y México”: Messi y sus polémicas declaraciones contra la Selección Mexicana

Lionel Messi fue entrevistado en el programa Simplemente Futbol, en algún momento de la plática comenzaron a hablar sobre el partido vs la Selección Mexicana en Qatar 2022.

“El partido con México fue jodido, jodido de jugar sobre todo de la cabeza. Sabíamos que con el empate teníamos una chance más, pero perdiendo ya estábamos fuera”, comentó Lionel Messi.

Pero luego siguió y dejó unas declaraciones sobre la rivalidad entre países que generaron polémica: “No sé que pasó con los mexicanos, de cuándo arrancó esa rivalidad, esa bronca. Yo siempre me sentí muy querido por la gente de México. Nunca falté al respeto a nadie. Ellos (los mexicanos) se pusieron en una posición de tener una rivalidad con nosotros que no existe realmente. No existe una comparación entre Argentina y México”.

¿Cómo fue el México vs Argentina de Qatar 2022?

Argentina llegaba a Qatar 2022 como una de las favoritas para llevarse el trofeo, por otro lado México no ilusionaba, pues tenía una de las peores camadas de los últimos mundiales.

El primer partido de Argentina fue contra Arabia Saudita y sorpresivamente lo perdieron 2 por 1, durísimo golpe que nadie esperaba. Mientras que la Selección Mexicana empató contra Polonia en la Jornada 1.

Era vital para los dos equipos ganar, o por lo menos no perder. Aunque la presión la tenía más los albicelestes. Ya comenzado el partido, las cosas estuvieron muy parejas.

Hasta que en el minuto 63, Messi recibió un pase en la frontal de área y venció a Ochoa con un golazo de larga distancia. Las caras del cuerpo técnico era de alivio pues ya no iban a quedar fuera. Luego Enzo Fernández sentenció el partido. 2 a 0 marcador final.