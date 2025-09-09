La novela de los hechos violentos entre los hinchas de Independiente y la U. de Chile todavía no termina. Aunque ya hay una resolución de la Conmebol, no gustó nada a los jugadores argentinos.

Antes de todo, hay que pasar por un contexto rápido. El 20 de agosto se jugó la vuelta de Octavos de Final de la Copa Sudamericana entre Independiente y la U. de Chile, en el Estadio Libertadores de América, Argentina.

Los incidentes comenzaron cuando los aficionados chilenos comenzaron a lanzar objetos a los locales, estos se enojaron y terminaron respondiendo.

El problema fue que la seguridad en el estadio no existió y golpearon a la gente de la U. de Chile de manera horrible. Dejaron más de 10 heridos, 2 de gravedad y más de 90 detenidos.

El castigo de la Conmebol contra Independiente por los incidentes en la Copa Sudamericana

Luego de los incidentes que ocurrió en Argentina en los Octavos de Final de la Copa Sudamericana, los dirigentes de Independiente y la U. de Chile fueron a la Conmebol para explicar lo que había pasado.

3 semanas después la organización del futbol sudamericano decidió que el castigo lo recibiera Independiente, pues quedaron eliminados de la Copa Sudamericana.

Por supuesto que esto no gustó nada al club argentino que protestó. Si se lo pregunta, a la U. de Chile lo castigaron con jugar los siguientes 7 partidos a puerta cerrada, además de una multa económica.

“Acá perdió el futbol”: Jugadores de Independiente sorprenden con mensaje en redes tras descalificación de la Copa Sudamericana

Así llegamos hasta el día de hoy, 8 de septiembre. Los jugadores de Independiente decidieron actuar por su cuenta y protestar sobre el castigo de la Conmebol de dejarlos fuera.

"Injusticia es el sentimiento que nos invade, porque no tuvimos la posibilidad de disputar la clasificación dentro de un campo de juego, sino que nos toca ver y sentir cómo un grupo de hinchas visitantes, que vinieron a nuestro estadio con la clara intención de agredir a nuestra gente, hoy seguramente estén festejando que sus actos de violencia les dan como resultado la clasificación a su equipo“, comentaron los futbolistas de Independiente comandados por Rodrigo Rey, Iván Marcone y Federico Mancuello.