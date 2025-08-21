Los lamentables hechos que se registraron en el Estadio Libertadores de América en el partido de la Copa Sudamericana entre la Universidad de Chile e Independiente provocaron indignación y aún más las declaraciones del presidente del conjunto argentino.

Luego de la barbarie en la Copa Sudamericana que dejó al menos 10 personas heridas de gravedad y cerca de 90 detenidos, Néstor Grindetti causó indignación por estar más preocupado por los baños del estadio que por las personas que resultaron lastimadas.

“Lo de hoy fue lamentable. Los simpatizantes de la U nos destrozaron los baños, tomaban los artefactos y los tiraban por la tribuna. Una violencia inusitada, absolutamente injustificada”, dijo el presidente de Independiente en una entrevista.

Néstor Grindetti, presidente de Independiente, EN VIVO: "Lo de hoy fue lamentable. Los simpatizantes de la U nos destrozaron los baños, tomaban los artefactos y los tiraban por la tribuna. Una violencia inusitada, absolutamente injustificada". pic.twitter.com/JLrgCVaESs — TyC Sports (@TyCSports) August 21, 2025

Presidente de Independiente culpa a la afición de la Universidad de Chile

Luego de que se suspendió el partido de la Copa Sudamericana entre la Universidad de Chile e Independiente, Néstor Grindetti también culpó a la afición del conjunto chileno de ser los únicos responsables de la violencia en el Estadio Libertadores de América.

“Ya estuvimos hablando con la gente de Conmebol y desde ya vamos a estar defendiendo los intereses de Independiente, porque justamente Independiente no ha tenido nada que ver, acá está claro el comienzo del problema y la continuidad en realidad del problema con un solo público”, respondió el presidente de Independiente.

Aclaró que la institución argentina defenderá los intereses de Independiente y afirmó que se deberá sancionar a la Universidad de Chile, deslindando toda responsabilidad al equipo de Argentina.

“Hay 90 detenidos que son simpatizantes de la U de Chile, hay un claro responsable, es evidente y vamos a estar defendiendo obviamente los intereses de Independiente en todas las instancias que correspondan. Si hay que viajar a Paraguay, vamos a viajar a Paraguay y vamos a seguir con esto hasta el último, yo creo que acá corresponde claramente una sanción al club chileno y una liberación de la responsabilidad a Independiente”, añadió el presidente de Independiente.

¿Por qué comenzó la violencia entre aficionados de la Universidad de Chile e Independiente?

Los actos de violencia en el Estadio Libertadores de América de la Copa Sudamericana comenzaron cuando fanáticos de Independiente lanzaron butacas y piedras hacia la parte baja donde estaban los aficionados de la Universidad de Chile.

Luego de varios minutos, las autoridades decidieron que los visitantes abandonaran su tribuna, pero los fans locales ingresaron a donde se encontraban los aficionados de la Universidad de Chile y se generó la brutal confrontación entre ambos.