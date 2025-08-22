La pelota fue manchada el miércoles 20 de agosto en el partido entre Independiente y la U. De Chile. Horas después, siguen saliendo noticias sobre lo sucedido y no son nada buenas.

Eso sí, ya salieron muchos personajes de Independiente, de la U. De Chile, y de CONMEBOL a declarar sobre la tragedia. Por supuesto que todos han hablado de acuerdo a sus intereses, y todavía no existe sanción.

El presidente del club argentino comentó lo siguiente: “Desde el primer momento, estos tipos (la hinchada de la U) empezaron a hacer lío, y te preguntas cuál pudo ser el motivo...Independiente cumplió con todo”.

Mientras autoridades y directivos se avientan la bolita, lo único cierto es que las terribles acciones de ambas barras dejaron más de 15 heridos, uno de gravedad, y más de 100 detenidos.

“La obligaron a beber orina”: Revelan que fans chilenos abusaron de empleada durante disturbios en el Independiente vs U. De Chile

No bastaron los golpes y las terribles imágenes que dejó el Independiente vs U. De Chile. Ahora la prensa argentina reveló otra situación que, supuestamente, hicieron los hinchas de chilenos.

En el medio de Argentino “TN” dieron a conocer que además de destrozar los baños del Estadio Libertadores de América, los aficionados de la U. De Chile hicieron beber orina a una trabajadora de Independiente, además de abusar sexualmente de otra.

"Locura"



Porque los barras chilenos obligaron a beber orina a una empleada de Independiente y a otra la abusaron sexualmente. pic.twitter.com/a0SD69lkCC — Tendencias en Argentina (@porqueTTarg) August 21, 2025

¿Qué pasó en el partido de Independiente y la U. de Chile? Cronología de una tragedia

Independiente y la U. De Chile llegaban a la vuelta de los Octavos de Final de la Copa Sudamericana con ventaja para los chilenos. Ya en Argentina, el primer tiempo dejó un empate a unos.

Pero lo que vamos a ver no sucedió en el terreno de juego, pues terminó por suspenderse. Mientras corría el tiempo en el partido, los Hinchas de la U. De Chile comenzaron a lanzar objetos a los de Independiente. Se dice que un escusado, heces, entre otras cosas.

Las cosas se comenzaron a calentar y la policía desalojó a los aficionados chilenos, pero no lograron salir todos. Fue ahí que aprovecharon los argentinos para atacarlos y dejarlos inconscientes. En un video, se puede que un fan de la U intenta escapar y cae al vacío.

En otro corto se ve que desmayan a un niño a palazos. Siguen saliendo terribles imágenes y 24 horas después no hay una sanción. Directivos de ambos equipos viajaron a Paraguay para hablar en la Conmebol, y aún nada.