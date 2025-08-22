El aficionado que sufrió la caída durante el partido entre Independiente y U. de Chile ya recibió alta médica y abandonó el hospital.

Según reportes del medio argentino Todo Noticias, se trata del mismo hincha que cayó al vacío tras los enfrentamientos entre seguidores de Independiente y la U. De Chile.

En las imágenes compartidas por la cadena argentina, se aprecia al fanático caminando en la calle, con vendajes en pierna y brazo.

El hincha optó por no dar declaraciones a la prensa y evitó cualquier interacción con los medios de comunicación que se encontraban a las afueras del lugar.

A pesar de los informes que ha dado la cadena Todo Noticias, otros medios han informado que el fan que cayó al vació en el Independiente vs U. De Chile sigue internado y de manera grave.

El ministro del Interior, Álvaro Elizalde, informó que los hinchas chilenos agredidos durante el Independiente vs U. De Chile permanecen hospitalizados por lesiones severas.

Uno de ellos, Gonzalo Alfaro, quien sufrió la caída y se encuentra en terapia intensiva, recibiendo respiración mecánica tras varias intervenciones quirúrgicas.

Luis López, director del hospital, detalló que Gonzalo Alfaro es el caso más delicado y que, pese a la gravedad de su estado, se espera que evolucione favorablemente.

Las autoridades continúan monitoreando su recuperación mientras se investiga lo ocurrido dentro del estadio durante el encuentro de Copa Sudamericana.

Estadio de Independiente es sancionado tras pelea contra U. De Chile

El Estadio Libertadores de América de Independiente enfrentará una suspensión preventiva luego de los incidentes violentos durante el partido contra la U. de Chile.

Independiente informó que su departamento legal ya trabaja en un recurso urgente para intentar revertir la clausura, buscando proteger el derecho de los socios y aficionados a asistir al estadio.

La medida, dispuesta por la Justicia de la Provincia de Buenos Aires, afectará el juego ante Platense correspondiente a la Fecha 6 de la Segunda Fase.

Hasta el momento, la Confederación Sudamericana de Fútbol no ha emitido una resolución sobre la cancelación del partido de octavos de final entre Independiente y la U. de Chile.