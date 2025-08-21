El partido de octavos de final de la Copa Sudamericana entre Independiente y la Universidad de Chile culminó en una tragedia en la que ya se reveló que un mismo hincha noqueó a un rival y empujó al vacío a otro.

El partido Independiente vs U de Chile de la Copa Sudamericana tuvo que ser suspendido debido a las golpizas entre hinchas de la afición del equipo argentino y aficionados del conjunto chileno, pues hubo varios heridos y hasta una persona que saltó al vacío.

Los actos de violencia se generaron en el inicio del segundo tiempo cuando hinchas de la U de Chile lanzaron piedras, escobas y partes de los sanitarios hacia los aficionados rivales.

Pero un momento que se hizo viral fue cuando un aficionado cayó al vacío desde la parte alta del Estadio Libertadores de América. Al principio se pensó que se había arrojado por las agresiones de los contrarios, pero ya se reveló que un hincha lo empujó.

Independiente vs U de Chile: Evidencia revelaría que un mismo hincha noqueó a rival y empujó al vacío a otro

El partido Independiente vs U de Chile de la Copa Sudamericana se tiñó de sangre por los disturbios generados entre las aficiones de ambos equipos y una evidencia reveló que un hincha primero noqueó a un rival y posteriormente arrojó a otro al vacío.

A través de redes sociales se compartieron imágenes del partido Independiente vs U de Chile de la Copa Sudamericana en las que se puede observar que el agresor primero golpea con un tubo a un menor de edad, quien termina desmayado en las gradas.

Posteriormente, en otra imagen, se ve como una persona con una vestimenta similar al agresor que golpeó al pequeño, empuja a otro al vacío sin piedad alguna, por lo que podría ser el mismo hincha quien hizo las dos acciones violentas.

Hagan famoso a este hijo de puta. Dos homicidios en una misma noche, uno de ellos era un nene de 14 años; al otro lo aventó al vacío.



Se tiene que pudrir para siempre en la cárcel. pic.twitter.com/OSE2uQdM2p — Piojismo (@Piojismo1906) August 21, 2025

Conmebol condena los actos de violencia del Independiente vs U de Chile

Tras los hechos lamentables ocurridos en el Estadio Libertadores de América, la Conmebol emitió un comunicado en el que condenó los actos de violencia registrados dentro y fuera de la cancha en el partido entre Independiente vs U de Chile.

“La institución actuará con la mayor firmeza, de acuerdo con el reglamento de la Comisión Disciplinaria”, se lee en el comunicado oficial de la Conmebol, quienes aún no han revelado las sanciones que impondrán a los clubes involucrados.