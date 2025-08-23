El pasado miércoles 20 de agosto, la pelota volvió a mancharse de sangre luego de que se desatará una campal entre los aficionados de Independiente y la U de Chile en la Copa Sudamericana.

Lo que debió ser una noche de futbol terminó convertido en una barbarie que provocó heridos, destrozos y más de 300 detenidos para un partido que la Conmebol terminó por cancelar.

Luego de los incidentes entre hinchas de ambos equipos, el Club Atlético Independiente informó por medio de un comunicado la sanción que recibió su estadio y pidió que no le veten su casa.

Estadio de Independiente fue clausurado por las autoridades nacionales

A tan solo dos días de uno de los episodios más violentos en la historia del futbol sudamericano de los últimos años el Independiente informó que como medida preventiva su estadio será clausurado.

Aunque la Conmebol y organismos del ámbito deportivo no han emitido una sanción oficial, las autoridades nacionales tomaron cartas en el asunto por lo que el Estadio Libertadores de América fue clausurado para el duelo ante Platense.

“El Club Atlético Independiente informa que, ante una medida cautelar emitida por la Justicia de la Provincia de Buenos Aires, se ha dispuesto la clausura y suspensión preventiva del Estadio Libertadores de América – Ricardo Enrique Bochini para disputar con público el encuentro del próximo domingo frente a Platense” informó el club.

Cinismo nivel: Independiente exige que no veten su estadio tras barbarie en Copa Sudamericana

Fue a través de sus redes sociales donde el Independiente informó que como medida cautelar ante las investigaciones de lo ocurrido en Avellaneda el pasado 20 de agosto, su siguiente compromiso se jugará sin público.

Situación que no es respaldad por el equipo ya que en el comunicado revelaron que su área legal ya trabaja para que las autoridades reconsideren dicha medida y así su estadio no sea vetado.

“Nuestro Departamento de Legales se encuentra en este momento trabajando en la presentación de un recurso en carácter de urgencia para que el juez interviniente reconsidere dicha medida, con el objetivo de garantizar el derecho de nuestras socias, socios e hinchas a alentar a Independiente en nuestro estadio”.