Semanas después de la tragedia sucedida en el Estadio Libertadores de América durante el juego de Copa Sudamericana entre Independiente y la U de Chile, la Conmebol dio un polémico dictamen con respecto a la eliminación de uno de los dos equipos del certamen a raíz de los incidentes de violencia entre los hinchas de ambos equipos.

Este martes 4 de septiembre, la Conmebol dio un fallo definitivo que dejó reacciones de todo tipo debido a que solamente uno de los dos equipos fue eliminado de la Copa Sudamericana por los hechos de violencia en su duelo de octavos de final. Independiente fue el que se quedó afuera, mientras que la U de Chile avanzó a la siguiente ronda en la que enfrentará a Alianza Lima.

Desde la trinchera del Rojo, no tardaron en mostrar su inconformidad mediante las redes sociales, toda vez que publicaron la imagen de una camiseta blanca con el escudo de Independiente y manchas de sangre acompañada de la frase “perdió el futbol y ganaron los violentos”. Cabe recordar que, para los argentinos, la gente de la U de Chile fue la responsable de los incidentes.

La inconformidad de la U de Chile con el fallo de Conmebol

Cabe resaltar que desde la U de Chile también quedaron con una sensación de inconformidad porque, independientemente de que ganaron el boleto a la siguiente ronda en la mesa, no podrán jugar con gente en su estadio debido a que Conmebol los sancionó con siete partidos en torneos sudamericanos a puerta cerrada,

Al respecto, el presidente de la U de Chile, Michael Clark, dio la postura oficial del León chileno y aseguró que no está de acuerdo con el fallo de Conmebol de cerrar su cancha, así que ya trabajan en la apelación para tratar de revertir la decisión.

“Sentimos que darnos como ganadores es lo que correspondía luego de que el partido no pudo terminar de jugarse por una barbarie donde, de milagro, no hubo muertos y que se produjo por la mala organización del club anfitrión y la falta de garantías entregades por las autoridades locales. Lamentamos profundamente que este fallo afecte por siete partidos a nuestro público local que ha tenido un comportamiento ejemplar durante los duelos disputados este año en las Copas Libertadores y Sudamericana. Analizaremos las acciones que podamos realizar para intentar revertir esta situación y desde ya, les contamos que trabajamos en la apelación”, expresó el directivo chileno.

El castigo de Conmebol a Independiente

Vale mencionar que Independiente recibió el mismo castigo que la Universidad de Chile en el sentido de que tendrá que jugar sus siguientes siete partidos de competencias Conmebol a puerta cerrada y no solamente eso, en los encuentros como visitante no podrá haber hinchas del Rojo en los estadios correspondientes.

Este castigo no fue bien tomado por los aficionados de Independiente, los cuales en redes sociales manifestaron su descontento con Conmebol al considerar que los seguidores de la U de Chile fueron los primeros en agredirlos y al final, su equipo pasará a cuartos de final.

Por si fuera poco, tanto Independiente como la U de Chile tendrán que pagar respectivamente 150 mil dólares por los incidentes de violencia del pasado 20 de agosto.