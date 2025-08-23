Este sábado 23 de agosto se disputó el AC Milan vs Cremonese, partido correspondiente a la Jornada 1 de la Serie A donde Santiago Giménez arrancó de titular en el juego.

Arrancó una nueva temporada para el AC Milan donde el gran atractivo fue la incorporación de Luka Modric, una de las leyendas del Real Madrid, que también fue de inicio en la alienación.

A pesar de la presencia de Luka Modric y del olfato goleador del mexicano Santiago Giménez, el cuadro rossonero no pudo superar al recién ascendido a la Serie A, Cremonese.

AC Milan vs Cremonese: ¿Cómo le fue a Santiago Giménez en el partido de la Jornada 1 de la Serie A?

Amargo debut en casa para el AC Milan de Santiago Giménez que cayó 1-2 ante el Cremonese, equipo recién ascendido, en su debut en la temporada 2025-26 de la Serie A.

Apenas al minuto 3, el mexicano tuvo el tanto que abría el marcador pero no pudo rematar de buena forma y estrelló el balón en el defensor, al 28’ la visita sorprendió al AC Milan con un cabezazo de Federico Baschirotto.

Antes de irse al descanso Strahinja Pavlović, igualó las cifras en el Estadio San Siro con lo que se abría la esperanza de una remontada para el conjunto rossonero sin embargo al 61’ Federico Bonazzoli liquidó la victoria para “la Cremo”.

DT del AC Milan expresó que el tiene confianza a Santiago Giménez

Santiago Giménez inició como titular en el encuentro de AC Milan vs Cremonese, en donde marcó un gol al minuto 18 que fue anulado por fuera de lugar y en el tiempo agregado no logró conectar de buena manera un cabezazo que le pudo dar el empate.

Aunque el mexicano no pudo hacerse presente en el marcador, el día previo al partido de la Jornada 1 su DT, Massimiliano Allegri manifestó total confianza en el delantero mexicano.

“Estoy muy contento con la actitud de Santiago Giménez. Espero que pueda jugar todo el partido mañana por la noche, ya que empezó a entrenar el 5 de agosto", comentó Massimiliano Allegri en la conferencia de prensa previa al juego.