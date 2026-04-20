La red social X presentó una caída este lunes 20 de abril, de acuerdo con reportes de usuarios que señalaron problemas al cargar la página en distintos dispositivos.

Según Downdetector, las fallas afectaron tanto a computadoras como a teléfonos móviles, incluyendo:

iPhone

Android

Blackberry

Windows Phone

Esta interrupción ocurre apenas tres días después de la caída registrada el 17 de abril, lo que ha generado inquietud entre los usuarios por la recurrencia de las fallas en la plataforma.

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