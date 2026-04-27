El Consejo General del Poder Judicial de España sancionó a un magistrado por utilizar ChatGPT para redactar el borrador de una sentencia, al considerar que reveló información fuera de los cauces judiciales.

La Comisión Disciplinaria impuso una multa de 1,000 euros, descartando suspensión al concluir que la herramienta fue usada como apoyo y no sustituyó la función jurisdiccional. La Fiscalía, por su parte, pidió archivar el expediente.

El Poder Judicial reiteró que la inteligencia artificial no puede reemplazar a los jueces ni vulnerar la confidencialidad.

Posturas del Poder Judicial, Fiscalía y Comisión Disciplinaria sobre uso de ChatGPT en sentencias

La Comisión Disciplinaria determinó imponer una multa de 1,000 euros, descartando una sanción mayor al considerar que la herramienta fue utilizada como apoyo.

El órgano concluyó que el magistrado no sustituyó completamente su función jurisdiccional, aunque sí incurrió en una práctica contraria a los principios de confidencialidad judicial.

Juez / Juicio (Unsplash)

Por su parte, la Fiscalía sostuvo que los hechos no constituían infracción disciplinaria, por lo que solicitó el archivo del expediente sin imposición de sanción alguna.

El promotor de la acción disciplinaria había propuesto inicialmente una suspensión de 15 días por falta muy grave, además de una sanción económica adicional.

Sin embargo, la Comisión rechazó esta postura al considerar que el uso de inteligencia artificial no implicó una delegación total de la función judicial.

El Poder Judicial ha reiterado que la inteligencia artificial no puede sustituir a los jueces en la valoración de pruebas ni en la emisión de resoluciones.

Asimismo, recordó que cualquier uso de estas herramientas debe mantenerse bajo control humano constante y respetar los principios de independencia, seguridad y confidencialidad.