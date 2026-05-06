Los reguladores de privacidad en Canadá acusaron oficialmente a OpenAI de recopilar ilegalmente datos personales para entrenar su sistema de inteligencia artificial ChatGPT.

“Esto expuso a los canadienses a posibles daños como filtraciones de datos y discriminación sobre la base de la información sobre ellos”. Philippe Dufresne, comisionado de Privacidad

La acusación señala a ChatGPT de OpenAI de haber violado las leyes canadienses de protección de datos personales, al recopilar información personal de usuarios como:

Condiciones médicas

Ideología

Datos sobre menores

OpenAI (Unsplash)

OpenAI entrenó a ChatGPT con datos personales obtenidos de manera ilegal

Según un informe del comisionado de Privacidad, Philippe Dufresne, junto con autoridades de Quebec, Columbia Británica y Alberta, ChatGPT fue entrenado con datos personales obtenidos de manera ilegal.

Las investigaciones apuntarían a que OpenAI entrenó a ChatGPT con datos basados en información obtenida a través de:

Información personal en fuentes públicas

Redes sociales

Foros

Otros sitios de internet

Según Dufresne, OpenAI ha reforzado las protecciones de privacidad y se ha comprometido a implementar más medidas para abordar las preocupaciones de la Oficina de Privacidad de Canadá.

Sin embargo, las autoridades de privacidad advirtieron que ChatGPT generaba información personal inexacta o directamente fabricada, lo que consideran una violación a las leyes de protección de datos.

ChatGPT (freepik / rawpixel.com / Ake)

OpenAI se comprometió a proteger datos personales

Tras la investigación de Canadá, OpenAI aceptó implementar nuevas medidas, entre ellas: