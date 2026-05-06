Los reguladores de privacidad en Canadá acusaron oficialmente a OpenAI de recopilar ilegalmente datos personales para entrenar su sistema de inteligencia artificial ChatGPT.

“Esto expuso a los canadienses a posibles daños como filtraciones de datos y discriminación sobre la base de la información sobre ellos”.

Philippe Dufresne, comisionado de Privacidad

La acusación señala a ChatGPT de OpenAI de haber violado las leyes canadienses de protección de datos personales, al recopilar información personal de usuarios como:

  • Condiciones médicas
  • Ideología
  • Datos sobre menores
OpenAI
OpenAI (Unsplash)

OpenAI entrenó a ChatGPT con datos personales obtenidos de manera ilegal

Según un informe del comisionado de Privacidad, Philippe Dufresne, junto con autoridades de Quebec, Columbia Británica y Alberta, ChatGPT fue entrenado con datos personales obtenidos de manera ilegal.

Las investigaciones apuntarían a que OpenAI entrenó a ChatGPT con datos basados en información obtenida a través de:

  • Información personal en fuentes públicas
  • Redes sociales
  • Foros
  • Otros sitios de internet

Según Dufresne, OpenAI ha reforzado las protecciones de privacidad y se ha comprometido a implementar más medidas para abordar las preocupaciones de la Oficina de Privacidad de Canadá.

Sin embargo, las autoridades de privacidad advirtieron que ChatGPT generaba información personal inexacta o directamente fabricada, lo que consideran una violación a las leyes de protección de datos.

ChatGPT
ChatGPT (freepik / rawpixel.com / Ake)

OpenAI se comprometió a proteger datos personales

Tras la investigación de Canadá, OpenAI aceptó implementar nuevas medidas, entre ellas:

  • Herramientas para detectar y enmascarar datos personales en los conjuntos de entrenamiento
  • Mejoras en los mecanismos de acceso y corrección de información
  • Políticas formales de retención y eliminación de datos
  • Avisos más claros sobre el uso de conversaciones para entrenar modelos