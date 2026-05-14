Trump Mobile, la compañía de teléfono de la familia de Donald Trump, lanzó tras una larga espera el T1 Phone, su primer smartphone que pronto llegará a quiénes lo pre-ordenaron.

El T1 Phone de Donald Trump fue creado “con orgullo estadounidense”. Sin embargo, también tienen teléfonos reacondicionados en su gama.

El primer smartphone de Donald Trump, T1 Phone, llega al mercado

A casi un año de que Trump Mobile, a cargo de Donald Trump Jr., y Eric Trump, fuera lanzada, colocan en el mercado a T1 Phone, su primer smartphone.

Desde las redes sociales de la compañía con el apellido Trump, anunciaron que para todos aquellos que pre-ordenaron T1 Phone, su primer teléfono de Trump Mobile les estará llegando esta semana.

“¡El T1 Phone ha llegado! Aquellos que pre-ordenaron el T1 Phone recibirán un correo de actualización ¡Los teléfonos comienzan a enviarse esta semana!”. Trump Mobile.

Trump Mobile lanza T1 Phone, su primer smartphone. (@TrumpMobile)

Según la muestra del smartphone es un teléfono elegante es color dorado que destaca por tener la bandera de Estados Unidos, así como la marca de la compañía en al menos dos veces en su estructura.

El objetivo del T1 Phone es mostrar “un diseño con orgullo estadounidense”, asegurando que además de ser potente, “se basa en la innovación estadounidense”.

El precio del primer smartphone de la compañía de los hijos de Donald Trump es de 499 dólares para venta en Estados Unidos, es decir, 8 mil 608 pesos más mil 725 pesos por el costo por pre-guardarlo.

The T1 Phone has arrived!! Those who pre-ordered the T1 Phone will be receiving an update email. Phones start shipping this week!!! pic.twitter.com/IsOre1cBa1 — Trump Mobile (@TrumpMobile) May 13, 2026

Smartphone reacondicionados de Trump Mobile

Aunque Trump Mobile lanzó su primer smartphone, también tiene disponibles una gama de teléfonos reacondicionados: