SpaceX anunció este viernes 5 de junio que se convierte en proveedor clave de Google para inteligencia artificial.

De esa forma, Google asegura su capacidad informática en un contexto donde SpaceX prepara su salida en la bolsa de valores de Estados Unidos la próxima semana.

Confirma SpaceX que se convierte en proveedor clave de Google para inteligencia artificial

Google pagará a SpaceX por servicios en la nube 920 millones mensuales de octubre 2026 hasta el junio 2029.

De acuerdo con la empresa de Elon Musk habrá “un aumento gradual de la capacidad hasta septiembre a una tarifa reducida”.

La capacidad informática que proporcionará SpaceX incluye aproximadamente 110 mil GPU, CPU, memoria y otros componentes relacionados de NVIDIA.

Elon Musk, CEO SpaceX (AFP Photo/Robyn Beck)

Space X detalló que si no da la cantidad de GPU antes del 30 de septiembre, tras un periodo de gracia, Google podrá rescindir de forma inmediata el acuerdo.

Aunque también Google podría aceptar la cantidad de GPU con una reducción de las tarifas que debe pagar a SpaceX de forma mensual.

Después del 31 de diciembre, tanto SpaceX y Google podrán terminar su contrato tras un previo aviso de 90 días.

Además de que Google mantendrá la propiedad y derechos del contenido, modelos de inteligencia artificial y datos asociados.

Con el trato con Google, SpaceX suma, además de Anthropic, otro cliente de alto alto perfil para reforzar su estrategia de IA.

Esto mientras SpaceX pretende recaudar 75 millones de dólares en su oferta pública inicial en la salida a la bolsa de valores.

En mayo pasado, Anthropic anunció un acuerdo para usar las instalaciones de Colossus 1 de SpaceX en Memphis, Tennessee.

Las cuales albergan más de 220 mil procesadores Nvidia dándole al fabricante del chatbot Claude, un total 300 megavatios (MW) de nueva capacidad en un mes.

Con ello, los acuerdos de SpaceX con Anthropic y Google tienen un valor aproximado de 26 mil millones de dólares.