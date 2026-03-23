Tesla y SpaceX se unen para la construcción de una planta de semiconductores en Texas, Estados Unidos, con el objetivo de garantizar el suministro autónomo de chips frente a la alta demanda global.

La fábrica se enfocará en desarrollar tecnología de 2 nanómetros para potenciar vehículos autónomos, robótica y sistemas de telecomunicaciones espaciales.

Tesla y SpaceX se asocian para construir una planta de semiconductores en Texas

Elon Musk anunció la creación de Terafab, una planta en Austin, Texas, destinada a la producción masiva de semiconductores avanzados.

Semiconductores (Unsplash)

El objetivo principal es producir anualmente chips con una capacidad de cómputo conjunta equivalente a un teravatio.

La planta de semiconductores en Texas producirá chips avanzados para garantizar la autosuficiencia en:

Robótica

Inteligencia artificial (IA)

Centros de datos espaciales

Estas son áreas que registran un crecimiento sostenido y son claves para las operaciones actuales y futuras de Tesla y SpaceX.

Con una inversión estimada que oscila entre los 20,000 y 25,000 millones de dólares, la planta de semiconductores busca alcanzar una capacidad de procesamiento sin precedentes para el año 2028.

Este proyecto es una colaboración estratégica entre Tesla y SpaceX que pretende reducir la dependencia de proveedores externos y consolidar a Texas como un referente en la industria tecnológica mundial.

Se prevé que la planta de Terafab produzca microchips de 2 nanómetros con dos líneas de productos principales:

Una para dispositivos inteligentes terrestres, como coches autónomos, robotaxis y el robot humanoide Optimus de Tesla Otra, un chip de alto rendimiento diseñado específicamente para el entorno espacial, que sería utilizado por SpaceX y xAI, la empresa de inteligencia artificial adquirida recientemente por SpaceX en febrero.

Ante la lentitud de los fabricantes, Elon Musk construirá su planta de semiconductores

Elon Musk criticó la lentitud de los fabricantes de semiconductores en satisfacer las necesidades de chips para las tecnologías de inteligencia artificial y robótica de sus empresas.

Es por ello por lo que señaló que su planta de semiconductores en Texas es una necesidad para satisfacer la enorme demanda que prevé.

“O construimos el Terafab o no tendremos los chips, y necesitamos los chips, así que construimos el Terafab” Elon Musk

Elon Musk espera que con Terafab se pueda:

Asegurar el suministro de chips para inteligencia artificial Reducir la dependencia de fabricantes externos Incrementar la capacidad de cómputo en proyectos tecnológicos Abastecer necesidades futuras en robótica y exploración espacial

Aunque Elon Musk se mostró entusiasmado con el proyecto, no proporcionó un cronograma específico para la realización de estos planes.