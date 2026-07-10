El sindicato SAG-AFTRA rechazó el uso de imágenes sin consentimiento por parte de la herramienta de IA de Meta.

Esta declaración surge como respuesta directa a la implementación de “Muse Image”, una herramienta de Meta diseñada para procesar contenido visual y generar imágenes digitales mediante el uso de inteligencia artificial.

La SAG-AFTRA busca con esto proteger la integridad y los derechos de propiedad intelectual de sus agremiados en un ecosistema digital que avanza hacia la automatización masiva.

SAG-AFTRA llama a evitar el uso de imágenes sin consentimiento de la IA de Meta

El SAG-AFTRA ha tomado una postura firme al rechazar de manera tajante el uso de imágenes sin consentimiento que sean creadas por la IA de Meta.

La preocupación central del sindicato de actores más influyente de la industria del entretenimiento radica en la utilización de material personal publicado en plataformas como Instagram.

Esto debido a que se fomenta la alimentación de algoritmos de aprendizaje profundo sin una autorización explícita por parte de los propios actores.

Ante este panorama, el SAG-AFTRA han difundido medidas técnicas para que los usuarios puedan mantener el control sobre sus publicaciones sin verse obligados a cambiar la configuración de sus cuentas a la modalidad privada.

Estas medidas son consideradas fundamentales para salvaguardar la identidad digital frente a las capacidades de recolección de datos de las nuevas funcionalidades de Meta.

SAG-AFTRA rechaza el uso de imágenes sin consentimiento en la IA de Meta (Captura)

¿Cómo evitar el uso de imágenes sin consentimiento de la IA de Meta, según SAG-AFTRA? Esto sabemos

Según información técnica difundida por el propio sindicato SAG-AFTRA, sí existe una manera eficiente para evitar a toda costa el uso de imágenes sin consentimiento de la IA de Meta. Te decimos

El usuario debe acceder a su perfil personal y seleccionar el menú de opciones ubicado en la esquina superior de la interfaz. Dentro de este apartado, se debe localizar la pestaña dedicada al intercambio y la reutilización de archivos para gestionar los permisos de privacidad. Una vez en dicha sección, se presenta una opción específica que permite regular el uso del contenido por parte de las funciones de IA de la empresa. Los usuarios encontrarán controles independientes para sus publicaciones estáticas y para los videos cortos o Reels. Al desactivar estas funciones, se establece una barrera técnica que impide que el material sea procesado por la herramienta Muse Image.

Con estos pasos el SAG-AFTRA busca que las creaciones personales permanezcan fuera del alcance de los motores generativos de Meta y sus registros de IA.