El 22 de julio, Huawei presentó oficialmente los equipos Huawei Pura 90s Series, los cuales buscan colocarse dentro de la gama premium de smartphones en México.

SDPnoticias estuvo presente en la presentación, así que te daremos todos los detalles alrededor de los equipos de Huawei Pura 90s Series.

Características de los Huawei Pura 90s Series

El lanzamiento en México de los Huawei Pura 90s Series incluye los equipos Huawei Pura 90s Pro y Huawei Pura 90s Pro Max, cada uno con sus propias características.

Ambos están equipados con el procesador Kirin 9030S, el cual habilita la conexión a redes 5G de alta velocidad.

Esto último es importante, pues reintroduce dicha conectividad en el mercado internacional, luego de ciertos candados comerciales que se lo habían prohibido.

HUAWEI Pura 90s Pro Max (Pablo Isaac López/sdpnoticias)

Siguiendo con la potencia de los equipos, Huawei Pura 90s Pro y Huawei Pura 90s Pro contarán con 12 GB de RAM, con almacenamiento que va de los 256 y 512 GB.

En cuanto a las pantallas, ambas son OLED LTPO con refresco de hasta 120 Hz; de 6.6 pulgadas en la versión Pro y 6.9 para la Pro Max.

La batería de ambos modelos es de 6000 mAh; el modelo Pro Max soporta carga rápida de 100W e inalámbrica de 80W, mientras que el Pro cuenta con 66W por cable y 50W inalámbrica.

Ahora bien, las cámaras son las que podrían marcar la diferencia, siendo su característica más relevante.

El Pura 90s Pro Max cuenta con la primera cámara telefoto de 200 MP de Huawei, que ofrece un zoom digital de hasta 100x y grabación de video con zoom 20x.

Su cámara principal de 50 MP combina la tecnología LOFIC con un sensor RYYB, optimizando el rango dinámico en condiciones lumínicas difíciles.

Mientras que el modelo Pro, por su parte, incluye un telefoto de 50 MP con funciones avanzadas de fotografía macro.

Ambos operan con EMUI 16, que incorpora herramientas de inteligencia artificial para edición de imágenes y productividad a través del asistente Celia.

HUAWEI Pura 90s Pro Max (Pablo Isaac López/sdpnoticias)

Disponibilidad y precio en México de los Huawei Pura 90s Series

La preventa de los Huawei Pura 90s Series comenzó el miércoles 22 de julio de 2026 a través de la tienda oficial en línea de Huawei en México.

Mientras que la venta general de los Huawei Pura 90s Series en las Huawei Experience Stores iniciará el 20 de agosto.

Los precios oficiales confirmados para México son los siguientes:

Huawei Pura 90s Pro (12/256 GB): 22,999 pesos

Huawei Pura 90s Pro (12/512 GB): 27,999 pesos

Huawei Pura 90s Pro Max (12/256 GB): 28,499 pesos

Huawei Pura 90s Pro Max (12/512 GB): 32,999 pesos