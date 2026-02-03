Elon Musk anunció la fusión de su empresa aeroespacial SpaceX con su firma de inteligencia artificial xAI, con el objetivo de desarrollar centros de datos en órbita.

De acuerdo con Elon Musk, la fusión de SpaceX y xAI representa una iniciativa que busca redefinir la forma en la que se abastece de energía y capacidad de cómputo a los sistemas de inteligencia artificial (IA).

Elon Musk anuncia ambiciosa fusión de SpaceX y xAI para el crecimiento de la IA

A través de un comunicado, Elon Musk destacó que la fusión de sus empresas permitirá combinar la experiencia de SpaceX en lanzamientos espaciales con los modelos y sistemas desarrollados por xAI.

El empresario describió este ambicioso proyecto como una plataforma de innovación integral que operará tanto en la Tierra como en el espacio, con la finalidad de acelerar avances tecnológicos a gran escala.

Lanzamiento Starship se retrasa (Eric Gay / AP)

Analistas señalan que este hecho ocurre en un contexto de creciente presión financiera sobre la industria de la IA, marcada por el elevado consumo energético y los altos costos asociados a la expansión de centros de datos tradicionales.

Ante ello, Elon Musk planteó una alternativa que aseguran está basada en el aprovechamiento de recursos espaciales.

¿Qué contempla la fusión de SpaceX y xAI de Elon Musk?

El comunicado emitido por Elon Musk, señala que la fusión de SpaceX y xAI contempla el despliegue de una vasta red de satélites que funcionarán como nodos de procesamiento de datos, alimentados principalmente por energía solar.

De acuerdo con el empresario, la disponibilidad casi continua de esta fuente energética permitiría reducir costos operativos, aumentar de forma significativa la capacidad de cómputo necesaria para entrenar y ejecutar modelos avanzados de IA.

Es decir, SpaceX prevé utilizar su cohete Starship para poner en órbita esta infraestructura, toda vez que el vehículo está en camino de alcanzar una frecuencia de lanzamientos sin precedentes con una elevada capacidad de carga por misión, lo que facilita el despliegue masivo de satélites.

Hasta el momento, no se han revelado más detalles sobre este proyecto, como información relacionada a costos, inversiones ni fecha estimada para su puesta en marcha.