El empresario multimillonario, Elon Musk, se lanzó con una dura crítica en contra de Pedro Sánchez, debido al reciente anuncio sobre la prohibición de las redes sociales en España.

“Sánchez es el verdadero fascista totalitario” Elon Musk

Con un breve mensaje que compartió en su cuenta de X, Elon Musk criticó de fuerte manera al presidente del gobierno español, Pedro Sánchez.

Elon Musk llamó “fascista totalitario” al mandatario por el reciente anuncio de las nuevas medidas que implementará para moderar el uso de redes en España.

Sin más, el empresario aseveró que por la implementación de las acciones que incluye la prohibición para de las personas menores 16 años, Pedro Sánchez “es el verdadero fascista totalitario”.

La publicación del magnate fue en respuesta a un tuit previo en el que se rescata parte del mensaje del presidente español, en el que también se señala que España penalizará los contenidos “ilegales”.

Pedro Sánchez anuncia medidas para moderar las redes en España

En el marco de la World Governments Summit, el presidente de España, Pedro Sánchez, anunció la implementación de una serie de acciones para frenar los “abusos” de las plataformas digitales.

De acuerdo con lo explicado por el mandatario, se trata de un paquete de 5 medidas con las que será posible garantizar un entorno digital seguro, en especial para los menores de edad:

Restricción de acceso a internet a las personas menores de 16 años

Exigencia de verificación real de edad en plataformas de internet

Reforzar la soberanía digital de España frente a las grandes corporaciones tecnológicas

Promover un uso responsable y seguro de las redes sociales

Establecer un marco regulatorio europeo más estricto con e fin de proteger a las nuevas generaciones

Con dichas acciones, Pedro Sánchez afirmó que se podrá enfrentar a las redes sociales que, acusó, “se han convertido en un Estado fallido en el que se ignoran las leyes y se toleran los delitos”.