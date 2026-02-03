Linda Yaccarino es una reconocida ejecutiva estadounidense, experta en publicidad y medios. Cuenta con una trayectoria forjada en gigantes como NBCUniversal y Turner, además de haber sido la CEO de X Corp entre 2023 y 2025.

A inicios de 2026, su nombre volvió a ser tendencia luego de que la fiscalía francesa la citara a declarar, junto a Elon Musk, como parte de una investigación integral sobre las políticas y el funcionamiento de la red social X.

¿Quién es Linda Yaccarino?

Antes de llegar al mundo de las Big Tech, Linda Yaccarino dominó la industria televisiva. Durante 15 años trabajó en Turner Entertainment, donde escaló hasta la vicepresidencia ejecutiva, especializándose en soluciones de marketing y ventas publicitarias.

En 2011, se unió a NBCUniversal. Su papel fue fundamental para la modernización del grupo y fue la mente maestra detrás del lanzamiento de Peacock, el servicio de streaming de la compañía.

En 2023, abandonó su puesto en la televisión para asumir el reto (y el caos) de ser la CEO de X Corp, cargo que ocupó hasta 2025.

Linda Yaccarino, CEO de X Corp del 2023 al 2025. (@lindayacc/ Instagram)

¿Qué edad tiene Linda Yaccarino?

Linda Yaccarino nació el 27 de noviembre de 1963. A principios de 2026, la ejecutiva tiene 62 años de edad.

¿Quién es el esposo de Linda Yaccarino?

La ejecutiva mantiene una relación sólida con Claude Madrazo. La pareja se conoció en 1985, poco tiempo después de graduarse, y han permanecido juntos durante toda la vertiginosa carrera de Linda.

¿Qué signo zodiacal es Linda Yaccarino?

Al haber nacido a finales de noviembre, Linda es Sagitario. Al ser un signo de fuego, se le asocia con una personalidad extrovertida, un gran impulso por enfrentar retos y una habilidad natural para la comunicación masiva.

¿Linda Yaccarino tiene hijos?

Sí, Linda Yaccarino tiene dos hijos: Christian y Matthew. Además, en 2022 la ejecutiva compartió la noticia de que se convertiría en abuela por primera vez.

¿Qué estudió Linda Yaccarino?

Linda Yaccarino se graduó como licenciada en telecomunicaciones en la Facultad de Comunicaciones Donald P. Bellisario de la Pennsylvania State University.

¿En qué ha trabajado Linda Yaccarino?

Linda Yaccarino ha destacado por su habilidad ejecutiva tanto en medios tradicionales como en plataformas digitales, asumiendo cargos como: