Tómalo en cuenta, se reportó la caída de X que dejó sin funcionar la app y el sitio web.

Este miércoles 18 de febrero, la red social X (Twitter) tiene intermitencias en su servicio.

Reportan caída de X hoy; la app y el sitio web no funcionan

Los usuarios de X reportaron la caída de la red social desde las 3:27 de la tarde.

De acuerdo con el sitio DownDetector, las principales fallas que tiene Twitter son:

Problemas con la app

Problemas con el sitio web

Dificultad para establecer conexión con el servidor

Caída de X deja sin funcionar la app y el sitio web (Especial)

Noticia en desarrollo. En breve más información...