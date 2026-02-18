Caída de X deja sin funcionar la app y el sitio web

Tómalo en cuenta, se reportó la caída de X que dejó sin funcionar la app y el sitio web.
Este miércoles 18 de febrero, la red social X (Twitter) tiene intermitencias en su servicio.
Reportan caída de X hoy; la app y el sitio web no funcionan
Los usuarios de X reportaron la caída de la red social desde las 3:27 de la tarde.
De acuerdo con el sitio DownDetector, las principales fallas que tiene Twitter son:
- Problemas con la app
- Problemas con el sitio web
- Dificultad para establecer conexión con el servidor
Noticia en desarrollo. En breve más información...