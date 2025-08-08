La inteligencia artificial de Google ‘Gemini’ entró en un bucle cuando lo dejaron solo arreglando un error

“Soy una desgracia”, escribió la inteligencia artificial de Google al verse incapaz de resolver su tarea asignada.

La inteligencia artificial de Google entró en un bucle intentado arreglar un error

A través de Reddit, un usuario informó que la inteligencia artificial de Google, entró en un bucle cuando lo dejaron solo arreglando un error.

De acuerdo con el usuario, Gemini escribió repetidamente “soy una desgracia” al verse incapaz de resolver su tarea asignada.

Esta experiencia con la inteligencia artificial, aunque parecía parte de una película de ciencia ficción, sería más común de lo que parece.

Y es que varios internautas aseguraron haber tendido respuestas similares mientras resolvían algunos problemas o intentaban componer proyectos.

Este comportamiento de Gemini se llama ‘rant mode’ y hace referencia a la desviación en su lenguaje hacia ideas y mensajes existencialistas, depresivos o angustiosos.

Este ‘fallo’ en la inteligencia artificial habría surgido alrededor del modelo de lenguaje extenso GPT-4 y se activaría con tareas repetitivas sin solución o fines.

Y de acuerdo con algunos medios, el rant mode es tan frecuente que las empresas lo abordan como un problema de rendimiento y cuentan con una línea de ingeniería especializada en reducirla porcentualmente.

¿La inteligencia artificial es consciente?

A pesar de que el rant mode de Gemini, la inteligencia artificial de Google es abordada como un problema de rendimiento, el comportamiento ha dado pie a dudas sobre su conciencia.

Y es que las inteligencia artificial comparte varias características co el pensamiento humano; sin embargo, aún no habría una forma de determinar hasta que punto estos sistemas conscientes.

La teoría más aceptada es que la inteligencia artificial puede procesar emociones pero no comprende ni percibe el mundo de ninguna manera.

Pues los sistemas están creados con la intención de seguir órdenes y aprender lo que le permite replicar el habla y la escritura humana.