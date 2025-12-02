ChatGPT dejó de funcionar y generó una ola de memes en redes.

La inteligencia artificial ChatGPT de OpenAI registró fallas en su servicio, por lo que de inmediato los usuarios reaccionaron.

Hoy martes 2 de diciembre, se dieron a conocer problemas a nivel global en ChatGPT mediante el sitio DownDetector.

De acuerdo con los reportes, ChatGPT:

No permitía realizar consultas

Había problemas de carga de la interfaz

No cargaban las conversaciones anteriores

Desde las 13:30 horas, cientos de usuarios comenzaron a reportar los problemas e irrupciones de ChatGPT de OpenAI.

Sin embargo, desde las 14:00 horas, se registró un descenso en las quejas y el servicio regresó a operar con regularidad.

La caída de ChatGPT generó preocupación entre las personas que usan la inteligencia artificial en su vida cotidiana.

De igual manera, hubo quien publicó graciosos memes para reírse un poco de la situación que ocurrió con ChatGPT.

Estos son los mejores memes en redes que generó la caída de ChatGPT

A través de redes sociales como X (antes Twitter) se han difundido memes por las fallas de ChatGPT de OpenAI.

Los usuarios mostraron cómo tuvieron que recurrir a otras plataformas para confirmar que ChatGPT se había caído o solo era un problema en su app.

Fallas de ChatGPT de OpenAI hoy (Especial)

Hasta la inteligencia artificial Grok salió salpicada, ya que muchos sugirieron usarlo ahora que ChatGPT no servía.

Quienes usan ChatGPT, también mostraron con memes lo tristes que estuvieron ante las fallas que tuvo la inteligencia artificial de OpenAI.