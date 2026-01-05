La marca de electrónicos Hisense reveló sus innovaciones tecnológicas en la Consumer Electronics Show (CES 2026), esto fue lo más destacado.

Desde la Consumer Electronic Show (CES) en el Centro de Convenciones de Las Vegas, Hisense dio a conocer su gama de innovaciones “Innovating a Brighter Life”:

Tecnología RGB MiniLED

Proyector láser XR10

MicroLED MXS

Plataforma V

Hisense presenta la tecnología RBG MiniLED en la CES 2026

En el marco de la CES 2026, Hisense habló de su tecnología RBG MiniLED evo en todos los modelos de sus televisores con los que busca liderar la siguiente “Era del color”.

La intención de Hisense es mejorar la vida de sus usuarios y hacerla más entretenida.

Con RGB MiniLED, detalló el presidente de Hisense Visual Tecnology Dennys Li, el color alcanza su esplendor y perfección.

La tecnología RGB MiniLED de Hisense busca empujar la pureza del color al límite de la percepción humana.

Por ello, utiliza una una nueva generación de luz negra de precisión cromática y un procesador con motor de IA de alta visión.

Hisense CES 2026 (Captura de pantalla)

RGB MiniLED consiste en el primer dispositivo en el mundo con cuatro colores primarios y luz negra.

Lo destacado de la tecnología de Hisense también es que pretende entregar al usuario una precisión cinemática en cada imagen.

Asimismo, Hisense diseñó su tecnología para que fuera amable para los ojos, lo que representa 60% menos luz azul dañina en sus pantallas y 30% de eficiencia energética.

La tecnología RGB MiniLED de Hisense estará disponible, a partir de enero 2026, en sus televisores:

UX Series

U9 Series

U8 Series

U7 Series

Hisense CES 2026 (Captura de pantalla )

Hisense presenta el proyector láser XR10 en la CES 2026

Durante la CES 2026, Hinsense se dio a conocer detalles de su tecnología láser.

Dennys Li presentó el proyector láser XR10 que cuenta con:

Proyección de pantalla de hasta 300 pulgadas

Innovación de refrigeración líquida

Lente con claridad 4K

Hisense CES 2026 (Captura de pantalla)

Hisense presenta MicroLED MXS en la CES 2026

Otro de las innovaciones de Hisense en la CES 2026 fue la pantalla de hasta 163 pulgadas.

Se trata de la pantalla de la serie MXS que integra por primera vez la tecnología de 4 colores primarios basados en MicroLED.

Hisense CES 2026 (Captura de pantalla)

Hisense presenta la plataforma V en la CES 2026

Para conectar todos los dispositivos de casa, Hisense presentó la plataforma global V, donde toda la familia podrá disfrutar de:

V Home OS

V Account

V Payment

V Shop

V ads

V Ps

Con Home OS contarán con una nueva forma de controlar su televisor inteligente personalizada con inteligencia artificial que les ofrecerá:

Contenido

Entretenimiento

Recordatorios

Videojuegos

La experiencia de V estará potenciada por Copilot, el asistente de IA de Microsoft y XBOX, anunció Hisense.