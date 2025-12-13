Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, lanzó una nueva declaración que ha desatado la polémica, debido a que aseveró que en el país “muy pronto” comenzarán a producir chips NVIDIA.

“Muy pronto estaremos haciendo los famosos microchips esos, NVIDIA, aquí los vamos a hacer, para envidia de los envidiosos” Nicolás Maduro

En el marco del primer aniversario de la Universidad Nacional de las Ciencias “Dr. Humberto Fernández Morán”, el presidente Nicolás Maduro afirmó que Venezuela se unirá a la carrera tecnológica de los semiconductores.

Lo anterior debido a que el mandatario aseveró que “muy pronto” Venezuela va a comenzar a fabricar chips NVIDIA, como parte de la “revolución científica y tecnológica” en el país.

Al hacer una suerte de juego palabras, Nicolás Maduro declaró de manera pública que “para envidia de los envidiosos“, lo cual incluso desató algunas risas durante el acto público, sentenció que a Venezuela lo para nada ni nadie.

Sosteniendo una antigua y ya obsoleta placa Macintosh de la década de los 90 como “ejemplo” de los chips que se fabricarían, el presidente instó a los jóvenes a aprender del mundo para ya no depender nunca de nadie.

Promesa de Maduro sobre fabricación de chips NVIDIA en Venezuela desató burlas

Además del burdo ejemplo que hizo al mostrar un gigantesco y viejo chip Macintosh para prometer que Venezuela fabricará chips NVIDIA, los dichos de Nicolás Maduro desataron burlas por considerarse que no hay respaldo en sus palabras.

Lo anterior debido a que especialistas refieren que no existe ninguna posibilidad de que Venezuela se aventure a la fabricación de semiconductores, al no contar con la infraestructura necesaria para ello:

La fabricación de semiconductores plantas de fabricación con tecnología de litografía extrema ultravioleta (EUV), que solo poseen empresas como TSMC ubicada en Taiwan, Samsung en Corea del Sur e Intel en Estados Unidos

Las fábricas cuesta entre 10 y 20 mil millones de dólares, además de que necesitan cadenas de suministro globales de químicos, maquinaria y talento especializado

La producción de chips como los H100 de NVIDIA, se llevan a cabo en procesos de 3 a 5 nanómetros, un nivel de miniaturización que Venezuela no cuenta