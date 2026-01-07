Sony ha patentado una nueva IA llamada ‘Ghost Player’, la cual se trata de una inteligencia artificial que tiene como función jugar los videojuegos por el usuario cuando este le ceda el control.

‘Ghost Player’ es una IA que jugará los videojuegos por ti

La nueva IA de Sony, ‘Ghost Player’, está generando todo tipo de comentarios en redes sociales, pues se dio a conocer que esta nueva patente del gigante tecnológico es una inteligencia artificial que jugará los videojuegos por ti.

De acuerdo con su descripción, la idea principal de ‘Ghost Player’, es que esta pueda tomar el control cuando la dificultad se agrave o donde el jugador llegue a atascarse.

De acuerdo con la patente de ‘Ghost Player’ que Sony presentó desde el pasado mes de septiembre del 2024, existirán dos formas de usar la IA:

Modo guía: mostrará como resolver el rompecabezas al usar una imagen “fantasma” del juego

Modo completo: aquí ‘Ghost Player’ tomará el control total del videojuego y lo completará por el jugador

Patente de Ghost Player, nueva IA de Sony (Sony)

Y aunque Sony asegura que esto podría ser de mucha ayuda, la patente de ‘Ghost Player’ ha generado una ola de críticas entre la comunidad gamer, ya que algunos opinan que esta IA es “demasiada ayuda”.

De momento no se ha revelado si es que ‘Ghost Player’ sería algo opcional, aunque es lo más probable, para quienes quieran mantener el reto de los videojuegos y superarlos por su cuenta.