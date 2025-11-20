¿Qué es Humain? La empresa de inteligencia artificial ha hecho una alianza con Nvidia para crear centros de inteligencia artificial en todo el mundo, por lo que te decimos qué es y a qué se dedica.

Humain es la empresa de inteligencia artificial de Arabia Saudita

Humain es una empresa especializada en inteligencia artificial (IA) de Arabia Saudita, lanzada en mayo del 2025 por el Fondo de Inversión Pública del país.

Su posicionamiento no solo es local, sino que ahora está buscando una proyección internacional, pues su propósito es impulsar el desarrollo de la inteligencia artificial a nivel global.

Uno de los objetivos de Humain es ofrecer una gama de servicios y productos, así como herramientas de inteligencia artificial que incluyan:

Infraestructura como centros de datos de última generación y de alto rendimiento con capacidades en la nube

Modelos avanzados de IA con el desarrollo de modelos de lenguaje (LLM) en árabe

Servicios y soluciones integrales de la IA

HUMAIN and @xai announced a landmark framework agreement at the U.S.–Saudi Investment Forum to design, build, and operate a new generation of low-cost, hyperscale GPU data centers in Saudi Arabia, including a flagship 500 MW+ facility, one of the most advanced AI compute hubs in… pic.twitter.com/y24SstCXRI — HUMAIN (@HUMAINAI) November 19, 2025

Recientemente, Humain captó la atención del sector tecnológico gracias a una alianza estratégica con Nvidia, misma que se anunció este 20 de noviembre del 2025; es decir con el gigante tecnológico conocido por su desarrollo de unidades de procesamiento gráfico (GPU) y plataformas de IA.

El objetivo central de esta colaboración entre Humain y Nvidia es establecer y operar centros de IA a nivel global, cuyos centros están concebidos como infraestructuras de vanguardia dedicadas a:

Aceleración de la IA: Proveer la potencia de cálculo necesaria para entrenar modelos de IA a gran escala y de alta complejidad. Innovación e investigación: Servir como hubs para el desarrollo de nuevas aplicaciones y soluciones basadas en la inteligencia artificial. Expansión del ecosistema: Facilitar el acceso a la tecnología de IA a empresas, startups e instituciones académicas alrededor del mundo, promoviendo la digitalización y la transformación impulsada por datos.

La creación de Humain en Arabia Saudita es una estrategia para convertir al país en potencia mundial en cuanto a la inteligencia artificial, lo que ayudará a diversificar su economía más allá del petróleo.

Humain busca liderar la innovación en el sector de la IA y ya se ha asociado con otras empresas de alto perfil tecnológicos, como:

AMD

Cisco

AWS