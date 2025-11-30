El exjefe de seguridad de Figure AI ha denunciado al robot Figure 02 acusándolo de altamente peligroso.

Según dijo, el robot humanoide de Figure AI tiene la fuerza para fracturar el cráneo de un adulto.

Figure AI es señalado por tener un robot peligroso

Robert Gruendel, exjefe de seguridad de Figure AI, acusó al robot Figure 02 de ser “altamente peligroso”, pues es capaz de generar suficiente fuerza para romper el cráneo de un adulto.

Sin embargo, la empresa Figure AI originaria de California, ha negado las acusaciones de Gruendel y ha defendido la seguridad de sus robots humanoides.

Figure AI cuenta con tres modelos de robots que usan inteligencia artificial:

Figure 01 - primer prototipo de robot humanoide

Figure 02 - modelo más avanzado centrado en la manipulación precisa

Figure 03 - una evolución mas reciente y pensada para producción a gran escala y futuros hogares

El objetivo de Figure AI es que sus robots se adapten a la vida cotidiana; sin embargo, se denunció un riesgo que conserva en su mecanismo.

El exjefe de seguridad relató que durante las pruebas hechas al robot de Figure AI, este golpeó accidentalmente un refrigerador con la fuerza suficiente para abollar .

Lo cual, de haber ocurrido con una persona, habría tenido graves consecuencias.

Sin embargo, Gruendel asegura que el CEO de Figure AI Brett Adcock, y el ingeniero jefe Kyle Edelber, minimizaron estos riesgos después de una financiación multimillonaria y que su hoja de seguridad fuera eliminada.

Al realizar sus advertencias, Gruendel fue despedido como jefe de seguridad de Figure AI y aunque él denuncia una represalia, la compañía de robots con inteligencia artificial asegura que su despido fue debido a un bajo rendimiento.

La denuncia del ex jefe de seguridad de Figure AI ha preocupado a muchos sobre los robots domésticos que, aunque puedan parecer inofensivos, tengan la fuerza de ejecutar movimientos letales.