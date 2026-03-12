Tim Cook celebra a través de un comunciado en sus redes sociales, los 50 años de Apple, empresa fundada fundada el 1 de abril de 1976, y resaltó la evolución desde el primer ordenador hasta servicios como iCloud y Apple TV.

“Hace cincuenta años, en un pequeño garaje, nació una gran idea. Apple se fundó sobre la simple idea de que la tecnología debía ser personal, y esa creencia —radical en aquel momento— lo cambió todo.” Tim Cook

En la carta abierta de Cook, esta reflexiona sobre cómo el “pensar diferente” ha impulsado innovaciones personales, agradeciendo a inventores, desarrolladores y usuarios de Apple por su rol en la historia de la compañía.

Estos los los 7 productos de Apple que según Tim Cook, han inspirado durante 50 años

Como ya se reveló, Apple celebra sus 50 años desde su fundación el 1 de abril de 1976 en un garaje, por lo que Tim Cook, CEO de la compañía, publicó una carta titulada “50 Years of Thinking Different”.

Enla carta, Cook agradece a inventores, desarrolladores, creadores y usuarios, y resaltó cómo Apple ha puesto tecnología personal y poderosa en manos de las personas durante cinco décadas.

“El 1 de abril se cumplen 50 años de Apple. Desde la primera computadora Apple hasta la Mac, del iPod al iPhone, del iPad al Apple Watch y los AirPods, así como los servicios que usamos a diario (App Store, Apple Music, Apple Pay, iCloud y Apple TV), hemos dedicado cinco décadas a repensar lo posible y a poner herramientas poderosas al alcance de la gente.” Tim Cook

En la carta de Tim Cook de agradecimiento, así como de reconocimiento a Apple, destaca los 7 pilares de los 50 años según el CEO de la compañía de tecnología:

Apple I / First Apple computer (1976) – El comienzo en el garaje, la base de todo. Apple II - parte del “first Apple computer” y éxito inicial de la compañía. Mac / Macintosh (1984) – El salto a la interfaz gráfica y “personal computer” amigable. iPod (2001) – Revolucionó la música portátil y digital. iPhone (2007) – El producto definitorio del siglo XXI para Apple. iPad (2010) – Creó la categoría de tablets modernas. Apple Watch (2015) y AirPods (2016) – Wearables que extendieron el ecosistema personal.

Tim Cook hace un recorrido por los principales productos y servicios que Apple ha desarrollado a lo largo de 50 años en donde destaca las innovaciones que van desde la Apple I, hasta el Apple Watch y AirPods.

Sin embargo, también hace mención a los servicios de Apple como:

App Store

Apple Music

Apple Pay

iCloud

Apple TV