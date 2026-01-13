A través de sus cuentas oficiales, Apple y Google anunciaron una colaboración que les ayudará a mejorar a Siri con la tecnología de Inteligencia Artificial de Gemini pero ¿cómo funcionará esta incorporación?

Así funcionará la integración de Gemini a Siri con la colaboración de Apple y Google

El mundo tecnológico ha quedado absorto ante a noticia de a colaboración entre Apple y Google, convirtiéndose en una alianza histórica, al revelar que fusionará su tecnología de la IA Gemini para optimizar las funciones de Siri.

Joint Statement: Apple and Google have entered into a multi-year collaboration under which the next generation of Apple Foundation Models will be based on Google's Gemini models and cloud technology. These models will help power future Apple Intelligence features, including a… — News from Google (@NewsFromGoogle) January 12, 2026

De acuerdo con el comunicado, Apple asegura que la integración de Gemini en Siri, así será su integración siendo parte de la iniciativa Apple Intelligence:

Siri permitirá utilizar el modelo de IA de Google para consultas complejas, pero continuará con la privacidad del usuario; una de las funciones que ha destacado en la compañía.

Usará sus propios modelos de IA ligeros para la mayoría de las tareas; pero las consultas que requieran más procesamiento se enviarán a la nube.

Las solicitudes a la nube se procesarán en los servidores seguros de Apple que ahora utilizarán instancias del modelo Gemini asegurando la protección de datos personales y evitando el acceso o almacenamiento por parte de Google.

Gemini será la base para las futuras funciones de Apple Intelligence, por lo que ofrecerá a Siri capacidades más avanzadas, conversacionales y sensibles al contexto, permitiendo respuestas más elaboradas e interacción natural con el usuario.

La integración con Gemini es un soporte para las funciones de Apple, no un reemplazo; es decir que deberá tener el consentimiento del usuario para usar modelos de terceros en tareas específicas.

Siri podrá manejar consultas complejas y multimodales de IA generativa como: procesamiento de imágenes, documentos, y demás

Una experiencia de usuario más fluida e inteligente en los dispositivos Apple, pues contendrá una mayor personalización sin comprometer la seguridad de datos personales.

Se espera que la integración de la Gemini, la IA de Google a Siri, sea un cambio estratégico para Apple, ya que esto podrá acelerar su entrada en el mercado de la IA generativa y competir directamente con otras compañías como OpenIA o Grok.