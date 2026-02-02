Apple apuesta por una IA israelí que entiende gestos y emociones humanas.

Con la intención de seguir compitiendo en el mercado, Apple adquirió una empresa tecnológica.

Se reveló que Apple compró Q.ai, una startup israelí especializada en IA dirigida por Aviad Maizels, cofundador de Prime Sense y creador del Face ID.

Con esa adquisición, Apple podrá acceder a diversas patentes y apps para incluirlas en un futuro en todos sus dispositivos.

Q.ai opera desde 2022 y, de acuerdo con algunos reportes, la compañía tiene registrado un sistema que interpreta movimientos sutiles en la piel para entender el habla de las personas.

Se trata de una tecnología que para detectar el movimiento se basa en proyección óptica.

El proyecto de Q.ai analiza los músculos faciales del usuario e identifica las emociones.

Además de que también detecta los cambios tanto en la respiración como en la frecuencia cardíaca.

¿Cuánto pagó Apple por Q.ai, empresa de IA israelí?

Apple no reveló cuánto pagó por Q.ai. No obstante, fuentes como Bloomberg revelaron que el acuerdo fue por más de 34 mil 932 millones de pesos.

La operación es la segunda más cara en toda la historia de Apple, tan solo por debajo de Beats que valió 52 mil 398 millones de pesos en 2014.

De acuerdo con Aviad Maizels, unirse a Apple “abre posibilidades extraordinarias para romper barreras.

Por su parte, Johny Srouji, vicepresidente senior de Tecnologías de Hardware de Apple, destacó el entusiasmo que hay por la adquisición de Q.ai, empresa que calificó de “excepcional”.