A través de un comunicado se reveló una alianza que para muchos hasta ahora, era improbable: la de Apple-Google para mejorar, cambiar y actualizar a Siri.

“Apple y Google han iniciado una colaboración plurianual que basará la próxima generación de Modelos de la Fundación Apple en los modelos Gemini y la tecnología en la nube de Google. Estos modelos impulsarán las futuras funciones de Apple Intelligence, incluyendo una Siri más personalizada que llegará este año.” Apple y Google

El pasado 12 de enero, Apple y Google anunciaron una alianza que permitirá desarrollar funciones y herramientas de inteligencia artificial de la próxima generación, incluida la asistente Siri que integrará la tecnología de Gemini, la IA de Google.

Este anuncio representa un cambio en el mundo tecnológico no solo porque Apple hasta el momento, había desarrollado su propia tecnología sino porque, históricamente se ha visto a la empresa fundada por Steve Jobs y a Google como competencia en donde iOS y Android dominan la tenología de smartphones a nivel mundial.

Joint Statement: Apple and Google have entered into a multi-year collaboration under which the next generation of Apple Foundation Models will be based on Google's Gemini models and cloud technology. These models will help power future Apple Intelligence features, including a… — News from Google (@NewsFromGoogle) January 12, 2026

Aunque se sabe que han mantenido una asociación durante años, por ejemplo Google le pagó a Apple miles de millones de dólares anuales para seguir siendo el motor de búsqueda predeterminado en sus dispositivos.

Según revela el comunicado Apple seleccionó la tecnología de Google tras una “evaluación exhaustiva” en donde aseguró que que Gemini contenía “la base más sólida” para sus intenciones de IA con Siri.

Según informes de la prensa, Apple también habría evaluado asociaciones con OpenAI, Anthropic y Perplexity; sin embargo, fue la tecnología de Google la que terminó por convencer y optar para el desarrollo y optimización de su propia asistente inteligente Siri.

“Tras una evaluación exhaustiva, Apple determinó que la tecnología de IA de Google proporciona la base más sólida para los Modelos de Fundación Apple y está entusiasmada con las nuevas e innovadoras experiencias que ofrecerá a los usuarios de Apple.” Apple y Google

No obstante, Apple enfatizó en que “Apple Intelligence seguirá funcionando en dispositivos Apple y en Private Cloud Compute”, por lo que continuará con sus “estándares de privacidad líderes de Apple en la industria.”