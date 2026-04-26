La nueva Siri de Apple con IA de Gemini sigue sin fecha de lanzamiento.

Pese a que es una de las herramientas más esperadas, Apple sigue sin revelar cuándo tendremos Siri con la IA de Google Gemini.

Nueva Siri con IA de Gemini sigue sin fecha

Aún no se tiene fecha de salida de la nueva Siri con IA de Gemini; sin embargo, Thomas Kurian, director de Google Cloud, dio una pista.

En el marco de la conferencia Google Cloud Next, Kurian subrayó que Siri estaría llegando a finales del 2026.

iOS 27 (Especial)

Durante su intervención, el ejecutivo de Google destacó la colaboración con Apple para desarrollar el nuevo Siri potenciado con la IA de Gemini.

“A principios de este año, anunciamos una asociación monumental con una de las marcas más icónicas que traerá el poder de nuestra tecnología a usuarios de todo el mundo. Estamos colaborando con Apple como su proveedor de nube para desarrollar la próxima generación de Apple Foundation Models basados en la tecnología de Gemini. Estos modelos ahora alimentarán las futuras funciones de Apple Intelligence, incluida una Siri más personalizada que llegará a finales de este año.” Thomas Kurian, director de Google Cloud

Reportes indican que al señalar como “a finales de este año”, Thomas Kurian en realidad se refería a que Siri con IA de Gemini llegaría con el lanzamiento de iOS 27.

Esto significa que la herramienta de Apple podría conocerse en septiembre de 2026.

Algunos rumores indican que se verían los avances finales del Siri con IA de Google durante el WWDC de Apple, programado para el 8 de junio.

Siri (Unsplash)

El lanzamiento de la nueva Siri con la inteligencia artificial de Google ha sufrido ya varios retrasos.

Al principio, se indicó que estaría lista en la primavera de este año y que la conoceríamos con la actualización iOS 26.4.

Sin embargo, Apple decidió retrasar su llegada para afinar algunos detalles en la herramienta. Incluso anunció que Google sería parte del nuevo Siri.