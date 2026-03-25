iOS 26.4 para iPhone y iPad de Apple ya está disponible en todo el mundo, tal y como prometió Tim Cook. Si cuentas con uno de estos dispositivos, probablemente ya te diste cuenta de las mejoras y emojis.

Sin embargo, no todo son emojis en iOS 26.4 para iPhone y iPad de Apple, a continuación te daremos todos los detalles de las mejoras.

Nuevos emojis en iOS 26.4 para iPhone y iPad

iOS 26.4 para iPhone y iPad añade 8 nuevos emojis que podrán ser utilizados en todos los servicios de mensajería y redes sociales compatibles con el sistema operativo.

Los 8 nuevos emojis de iOS 26.4 para iPhone y iPad son los siguientes:

Bailarina de ballet

Cara distorsionada

Nube de pelea

Pie Grande

Orca

Trombón

Deslizamiento de tierra

Cofre del tesoro

Emojis iOS 24.6 (Apple)

Como ya mencionamos, todos estos emojis ya debería de estar disponibles en el teclado de tu dispositivo Apple, si es que ya hiciste la actualización correspondiente.

Si no puedes ver los emojis, o la persona a los que se los mandes solo ve un signo de interrogación, significa que alguno de los dos no ha actualizado su equipo.

Para comprobar esto lo único que tienen que hacer es ir a configuración, de ahí a “general” y “actualización de software”.

Mejoras de iOS 26.4 para iPhone y iPad

Además de los nuevos emoji, la actualización de iOS 26.4 para iPhone y iPad agregó una buena cantidad de mejoras, tanto de rendimiento como a las aplicaciones.

Aquí tienes todas las mejoras que trae iOS 26.4 para iPhone y iPad:

Cifrado en RCS: Mensajes RCS ya tienen cifrado de extremo a extremo

Protección antirrobo: Activada por defecto en todos los iPhone

Pagos familiares: Adultos en grupos familiares pueden usar sus propios métodos de pago

App Store: Cuenta con un rediseño

Notificaciones: Ahora se muestra en relojes de otras marcas

Recordatorios: Se pueden marcar desde la barra de herramientas

Conciertos: Apple Music mostrará los conciertos cerca de tu ubicación, si coinciden con tus gustos

Reconocimiento de música: Ahora funciona sin conexión, aunque mostrará los resultados hasta que vuelvas a estar en red

Música ambiental: Se añadió un widget para reproducir música de relajación o que te ayude a dormir

Fondos de pantalla: Se añadieron nuevos fondos de pantalla a Apple Music

Estadísticas: Puedes ver los datos que usas al momento de compartir internet

Podcast: Mejoras en la integración de podcast en video

Apple Creator Studio: Apple Freeform ahora se incluye en Apple Creator Studio

Teclado: Se mejoró la precisión al momento de escribir

Reducción de brillo: Minimiza el parpadeo e intensidad de brillo al pulsar algunos botones

Subtítulos: Se añadió un ícono para que actives o desactives los subtítulos al ver contenido

Liquid Glass: Se mejoran las animaciones en general

AirPods Max 2: Ahora se pueden vincular con iPhone y iPad

Galerías de fotos: Mejoras relacionadas a los fondos de pantalla