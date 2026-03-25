iOS 26.4 para iPhone y iPad de Apple ya está disponible en todo el mundo, tal y como prometió Tim Cook. Si cuentas con uno de estos dispositivos, probablemente ya te diste cuenta de las mejoras y emojis.
Sin embargo, no todo son emojis en iOS 26.4 para iPhone y iPad de Apple, a continuación te daremos todos los detalles de las mejoras.
Nuevos emojis en iOS 26.4 para iPhone y iPad
iOS 26.4 para iPhone y iPad añade 8 nuevos emojis que podrán ser utilizados en todos los servicios de mensajería y redes sociales compatibles con el sistema operativo.
Los 8 nuevos emojis de iOS 26.4 para iPhone y iPad son los siguientes:
- Bailarina de ballet
- Cara distorsionada
- Nube de pelea
- Pie Grande
- Orca
- Trombón
- Deslizamiento de tierra
- Cofre del tesoro
Como ya mencionamos, todos estos emojis ya debería de estar disponibles en el teclado de tu dispositivo Apple, si es que ya hiciste la actualización correspondiente.
Si no puedes ver los emojis, o la persona a los que se los mandes solo ve un signo de interrogación, significa que alguno de los dos no ha actualizado su equipo.
Para comprobar esto lo único que tienen que hacer es ir a configuración, de ahí a “general” y “actualización de software”.
Mejoras de iOS 26.4 para iPhone y iPad
Además de los nuevos emoji, la actualización de iOS 26.4 para iPhone y iPad agregó una buena cantidad de mejoras, tanto de rendimiento como a las aplicaciones.
Aquí tienes todas las mejoras que trae iOS 26.4 para iPhone y iPad:
- Cifrado en RCS: Mensajes RCS ya tienen cifrado de extremo a extremo
- Protección antirrobo: Activada por defecto en todos los iPhone
- Pagos familiares: Adultos en grupos familiares pueden usar sus propios métodos de pago
- App Store: Cuenta con un rediseño
- Notificaciones: Ahora se muestra en relojes de otras marcas
- Recordatorios: Se pueden marcar desde la barra de herramientas
- Conciertos: Apple Music mostrará los conciertos cerca de tu ubicación, si coinciden con tus gustos
- Reconocimiento de música: Ahora funciona sin conexión, aunque mostrará los resultados hasta que vuelvas a estar en red
- Música ambiental: Se añadió un widget para reproducir música de relajación o que te ayude a dormir
- Fondos de pantalla: Se añadieron nuevos fondos de pantalla a Apple Music
- Estadísticas: Puedes ver los datos que usas al momento de compartir internet
- Podcast: Mejoras en la integración de podcast en video
- Apple Creator Studio: Apple Freeform ahora se incluye en Apple Creator Studio
- Teclado: Se mejoró la precisión al momento de escribir
- Reducción de brillo: Minimiza el parpadeo e intensidad de brillo al pulsar algunos botones
- Subtítulos: Se añadió un ícono para que actives o desactives los subtítulos al ver contenido
- Liquid Glass: Se mejoran las animaciones en general
- AirPods Max 2: Ahora se pueden vincular con iPhone y iPad
- Galerías de fotos: Mejoras relacionadas a los fondos de pantalla