iOS 26.4 ya está disponible para iPhone y iPad, de acuerdo con lo revelado por Tim Cook y Apple en general.
Como todas las actualizaciones, iOS 26.4 no llegará a todos los iPhone y iPad; aquí te diremos cuáles son los equipos de Apple compatibles con esta versión del sistema operativo.
iPhone y iPad compatibles con iOS 26.4
Esta es la lista oficial que compartió Apple sobre la compatibilidad de iOS 26.4 con iPhone y iPad en el mercado actual:
iPhone compatibles con iOS 26.4:
- iPhone 17
- iPhone 17 Pro
- iPhone 17 Pro Max
- iPhone 17e
- iPhone Air
- iPhone 16
- iPhone 16 Plus
- iPhone 16 Pro
- iPhone 16 Pro Max
- iPhone 16e
- iPhone 15
- iPhone 15 Plus
- iPhone 15 Pro
- iPhone 15 Pro Max
- iPhone 14
- iPhone 14 Plus
- iPhone 14 Pro
- iPhone 14 Pro Max
- iPhone 13
- iPhone 13 mini
- iPhone 13 Pro
- iPhone 13 Pro Max
- iPhone 12
- iPhone 12 mini
- iPhone 12 Pro
- iPhone 12 Pro Max
- iPhone 11
- iPhone 11 Pro
- iPhone 11 Pro Max
- iPhone SE 2.ª generación
- iPhone SE 3.ª generación
iPad compatibles con iOS 26.4:
- iPad mini 6.ª generación
- iPad mini A17 Pro
- iPad 10.ª generación
- iPad A16
- iPad Air 4.ª generación
- iPad Air 5.ª generación
- iPad Air de 11 pulgadas (M2)
- iPad Air de 11 pulgadas (M3)
- iPad Air de 11 pulgadas (M4)
- iPad Air de 13 pulgadas (M2)
- iPad Air de 13 pulgadas (M3)
- iPad Air de 13 pulgadas (M4)
- iPad Pro de 11 pulgadas (1.ª generación)
- iPad Pro de 11 pulgadas (2.ª generación)
- iPad Pro de 11 pulgadas (3.ª generación)
- iPad Pro de 11 pulgadas (4.ª generación)
- iPad Pro de 11 pulgadas (M4)
- iPad Pro de 11 pulgadas (M5)
- iPad Pro de 12,9 pulgadas (3.ª generación)
- iPad Pro de 12,9 pulgadas (4.ª generación)
- iPad Pro de 12,9 pulgadas (5.ª generación)
- iPad Pro de 12,9 pulgadas (6.ª generación)
- iPad Pro de 13 pulgadas (M4)
- iPad Pro de 13 pulgadas (M5)
- iPad mini 5.ª generación
- iPad 8.ª generación
- iPad 9.ª generación
- iPad Air 3.ª generación
¿Qué pasa si mi iPhone y iPad no es compatible con iOS 26.4?
Lamentablemente, si tu iPhone y iPad no aparece en la lista anterior, significa que ya no cuenta con soporte para iOS 26.4.
Esto quiere decir que Apple ha descontinuado tu iPhone o iPad, por lo que no importa cuánto lo intentes, no podrás descargar iOS 26.4.
Si bien tu equipo se mantendrá funcionando por unos años más, llegará un momento en el que, al no tener las actualizaciones recientes, dejará de correr las aplicaciones.
Entre más viejo tu dispositivo es posible que pierda funcionalidad en poco tiempo, por lo que recomendamos revisar la generación de tu iPhone o iPad.