Elon Musk, dueño de Tesla, SpaceX y X, hizo una jugosa oferta para comprar OpenAI, la empresa creadora de ChatGPT, y esta fue la respuesta que obtuvo.

Ante el auge de la inteligencia artificial, el multimillonario empresario Elon Musk puso el ojo sobre OpenAI, creadora de la famosa herramienta ChatGPT.

A pesar de que Elon Musk ya cuenta con su propia empresa de inteligencia artificial (xAI), el también encargado del Departamento de Eficiencia Gubernamental de Estados Unidos tiene interés en convertirse en dueño de OpenAI.

De acuerdo con lo informado por The Wall Street Journal, Elon Musk dio la orden a su consorcio de inversionistas de presentar la oferta de compra a la junta directiva de OpenAI hoy lunes 10 de febrero.

El representante legal de Elon Musk ofreció un total de 97 mil 400 millones de dólares por OpenAI, mientras que el empresario dijo en un comunicado que “es hora de que OpenAI vuelva a ser la fuerza abierta y centrada en la seguridad que alguna vez fue”.

Las intenciones de Musk de adquirir la empresa sería fusionar la misma con xAI, y así convertirse en una entidad de inteligencia artificial más grande y con mayor alcance.

A través de una publicación en X, Sam Altman, director ejecutivo de OpenAI, respondió a la oferta hecha por Elon Musk.

En breves palabras, el empresario y directivo de OpenAI rechazó la “jugosa” oferta de Elon Musk por 97 mil 400 millones de dólares (más de 2 billones 009 mil 206 millones de pesos).

En cambio, Sam Altman se ofreció a comprar X por la mínima cantidad de 9 mil 740 millones de dólares , mientras que Elon Musk adquirió la red social por 44 mil millones de dólares.

Luego del rechazo a la oferta de Elon Musk, el dueño de Tesla volvió a compartir un video del 27 de enero en donde externó su desconfianza hacia Sam Altman, director ejecutivo de OpenAI.

En dicho video Elon Musk califica a Sam Altman como alguien no apto para dirigir la empresa más poderosa de inteligencia artificial.

“Yo no creo en Sam Altman y no creo que debamos dejar a la más poderosa IA en el mundo en manos de alguien que no es de confianza”.

Elon Musk