Este lunes 15 de diciembre se filtró el primer teaser de Avengers: Doomsday, uno de cuatro que de acuerdo a los reportes, Marvel planea lanzar antes del estreno de su gran película en 2026.
Fechas de los traílers de Avengers: Doomsday
Según el portal Feature First, reveló que Marvel planea lanzar 3 teasers y un tráiler final completo de Avengers: Doomsday; aunque también se dijo que el tráiler principal será proyectado antes de la película de Avatar: Fuego y Cenizas que en México, se estrena el 18 de diciembre.
Sin embargo, se revela que semana a semana, Marvel estará lanzando los avances de Avengers: Doomsday y, aunque aún no hay fechas oficiales, quedarían de la siguiente manera:
- Avengers: Doomsday teaser tráiler 1 - Steve Rogers
- Avengers: Doomsday teaser tráiler 2 - Thor
- Avengers: Doomsday teaser tráiler 3 - Victor von Doom
- Avengers: Doomsday tráiler final
Estos avances, tal y como se revela, se enfocarán en los personajes icónicos de Marvel que aparentemente tendrán un rol importante en Avengers: Doomsday.
De momento, la primera filtración confirma que el primer avance en efecto, se enfoca en Steve Rogers, revelando que Chris Evans regresará para Avengers: Doomsday.
Por lo que habrá que esperar a más noticias, filtraciones o al tráiler oficial para saber qué esperar de Avengers: Doomsday, película que se estrena el próximo 18 de diciembre del 2026.